Duizenden huisfeestjes georganiseerd op apps, in trek door avondlockdown

Cafés en restaurants gaan al wekenlang om 17.00 dicht, maar dat betekent niet dat er geen feestjes meer worden georganiseerd. Via de populaire mobiele app Amigos worden er elke week duizenden borrels en huisfeestjes georganiseerd waarbij het aantal gasten doorgaans boven de vier uitkomt, het door de overheid geadviseerde maximum.

Er zijn meer apps en sites voor het organiseren van feestjes, zoals de eveneens Nederlandse startup BASH en natuurlijk Facebook. Amigos lijkt recentelijk te profiteren van het 'netwerk-effect': grote groei aan gebruikers levert weer meer nieuwe gebruikers op. De app staat al weken bovenaan in de lijsten met meest gedownloade sociale apps. Volgens oprichter Johanan Fraanje zijn er nu 184.000 gebruikers; twee weken geleden waren dat er nog 109.000.

Amigos is volgens Fraanje "een soort Tinder voor sociale activiteiten": je kunt in je omgeving zoeken naar mensen met wie je allerlei verschillende sociale dingen kunt doen, of zelf een activiteit organiseren. "Elke week worden er zo'n 20.000 evenementen georganiseerd. De meeste daarvan, zo'n 34 procent, zitten in de categorie 'borrel of huisfeest'." Daarnaast wordt de app volgens hem gebruikt door mensen die een sportmaatje zoeken, of mensen "die een niche-hobby hebben, denk aan sterrenkijken of pianospelen."

'Dringend advies, geen verbod'

Dat er elke week bijna 7000 borrels en huisfeestjes worden georganiseerd via zijn app, ziet Fraanje niet als zijn verantwoordelijkheid. "We hebben deze app al vóór de pandemie ontwikkeld, omdat we merkten dat eenzaamheid een groot en groeiend probleem is. Niet alleen onder ouderen, maar steeds meer ook onder jongeren. En door corona is dat probleem alleen maar groter geworden."

De app werd uiteindelijk pas afgelopen zomer gelanceerd, toen de meeste maatregelen werden opgeheven. Met zijn app overtreedt hij ook niet de wet, zegt Fraanje. "Net als Facebook en WhatsApp is dit een open platform waar gebruikers zelf de verantwoordelijkheid dragen voor wat zij organiseren. Mochten gebruikers meer dan vier gasten uitnodigen, dan overtreden zij daarmee overigens niet de wet, aangezien het een dringend advies is. Het is dan ook niet aan ons om dit te verbieden." Geld verdient hij er niet aan, zegt Fraanje.

Met 28 mensen in de woonkamer

Mitch (25) uit Utrecht geeft vanavond nog een huisfeestje, in zijn eigen woonkamer. Net als alle andere gebruikers is hij alleen met zijn voornaam te vinden op de app. "Ik ben er nu een maandje of twee mee bezig", zegt hij. "Ik heb een vaste vriendengroep van zo'n tien man en elk feestje leer ik ook weer nieuwe mensen kennen. Net als in de kroeg of op een normaal feest." In zijn woonkamer zijn vanavond 28 mensen te gast, zegt hij, "en daar zitten ook totaal vreemden tussen".

Toch vreest hij geen chaotische taferelen, zegt hij, want hij heeft een manier om betrouwbare gasten te zoeken. "We beginnen altijd met het uitnodigen van vrouwen, want die zijn schaars. En dat vullen we dan aan met mannen, die genoeg sterren hebben." In Amigos kan elke gebruiker andere mensen waarderen met een ster, een teken dat die persoon de moeite waard is. "Wij nodigen mannen uit voor onze feestjes, als ze ongeveer 15 sterren hebben." Op die manier is het hem tot nu toe gelukt om ongewenste gasten buiten te houden.