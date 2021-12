Valse start voor curlingmannen op olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden

De Nederlandse curlers bereiden zich voor op het OKT in Leeuwarden:

Nederland, de mondiale nummer dertien, kreeg kansen genoeg om de iets hoger genoteerde Denen onder druk te zetten. Zo rolde in het tweede end de steen van Wouter Gösgens het spel uit, waarmee een duur punt verloren ging.

Op papier leek Denemarken te doen, ook al werden de laatste twee ontmoetingen ruim verloren. Maar het verschil op de wereldranglijst is slechts één plek.

Om kans te maken op deelname aan de Olympische Spelen, moet minimaal een plek bij de eerste vier in de groep van negen worden bemachtigd. Met onder meer Japan, Noorwegen, Italië, Zuid-Korea en Duitsland is de tegenstand niet mis. Er zijn slechts drie tickets voor Peking te vergeven.

De Nederlandse curlingmannen staan voor een hels karwei op het olympisch kwalificatietoernooi. In Leeuwarden werd in het openingsduel een dure nederlaag geleden tegen Denemarken (5-4).

Oranje-curlingers doen in Leeuwarden laatste gooi naar olympisch ticket - NOS

Nederland kwam in het negende end nog wel knap terug van 2-4 tot 4-4, maar Denemarken had in het laatste end de laatste steen en speelde dat voordeel koel uit.

Duitsland is zondag (19.00 uur) de volgende tegenstander van Oranje. Ook de Duitsers kenden zaterdag een valse start, met een nederlaag tegen Japan (6-5). Het toernooi duurt nog tot 19 december.