Van Baarle twijfelt niet aan Ineos: 'Hebben nog altijd de Tourwinnaar'

Dylan van Baarle - AFP

"We gaan misschien niet als de topfavoriet aan de Tour beginnen, maar uiteindelijk hebben we wel de winnaar van vorig jaar in het team zitten." Wielrenner Dylan van Baarle laat zich niet in de underdogrol voor de komende Tour de France praten. En hij mag het zonder gêne over 'we' hebben, want de 28-jarige Voorburger is ook dit jaar uitverkoren om de kleuren van Team Ineos te verdedigen in Frankrijk. Niet tot zijn verrassing, overigens. "Ik had er al goede hoop op, maar het is wel lekker als je die 100% bevestiging krijgt." Zijn optreden in de Dauphiné, vorige week, had hem het gevoel gegeven dat het wel goed zat. Hoewel hij niet zoals een jaar geleden een rit meekaapte, haalde hij er het gewenste niveau. In de bus Dat konden Geraint Thomas, de Tourwinnaar van 2018, en Chris Froome, Tourwinnaar in 2013, 2015, 2016 en 2017, hem bepaald niet nazeggen. Beide Britten bleven in de rittenkoers ver van hun topvorm verwijderd en kregen daarvoor woensdag de rekening gepresenteerd: Ineos-baas Dave Brailsford liet ze buiten de selectie voor de Tour de France.

'De ploeg wil de sterkste renners mee. Daar zaten Thomas en Froome niet bij' - NOS

Van Baarle is blij dat hij die knoop niet heeft hoeven doorhakken, maar hij begrijpt de beslissing wel. Zeker waar het de 35-jarige Froome betreft, die na zijn zware val van vorig jaar zomer nog altijd niet in optimale doen is. "Die geluiden deden natuurlijk al langer de ronde." "Maar dat Thomas niet mee zou gaan, had ik niet zien aankomen. Hij haalt kennelijk niet het niveau dat hij had gehoopt of verwacht. En hij wil daar natuurlijk als oud-Tourwinnaar niet elke dag 'in de bus' (de groep achterin de wedstrijd, red.) rijden. Dat zal de voornaamste reden zijn, want zoals hij in de Dauphiné reed was zeker niet gepland, denk ik."

Een zwoegende Geraint Thomas in het Critérium du Dauphiné - EPA

Het was mét Froome en Thomas in de gelederen waarschijnlijk al het geval, maar zónder dat duo zal het kopmanschap nog duidelijker terecht gaan komen bij Egan Bernal, de al door Van Baarle aangehaalde winnaar van 2019. Meer ijzers Maar Ineos heeft meer ijzers in het vuur. Brailsford schoof bij de bekendmaking van de Tour-selectie bijvoorbeeld Richard Carapaz, die vorig jaar de Giro op zijn naam bracht, naar voren als kandidaat voor de gele trui. En wat te denken van de Rus Pavel Sivakov, die in de Dauphiné sterk voor de dag kwam? "Ja, die was de laatste dagen bergop wel bij de besten", had ook Van Baarle gezien. "Die zou nog weleens kunnen verrassen in de Tour, denk ik. Normaal gesproken rijden we wel met een schaduwkopman. Je mag ervan uitgaan dat hij of Carapaz dat gaat worden."

Van Baarle: 'Sivakov zou weleens kunnen verrassen in de Tour' - NOS

Die back up-rol is voor hemzelf niet weggelegd, bekent hij met een luide lach. "Ik blijf gewoon helper", aldus de coureur die aan zijn vijfde Ronde van Frankrijk gaat beginnen. "Op het vlakke en in het middengebergte hoop ik de ploeg zo veel mogelijk te helpen." "Het is moeilijk te vergelijken met een jaar zoals we dat nu hebben gehad, maar ik ben supergoed uit de Dauphiné gekomen en denk wel hetzelfde niveau te kunnen halen als vorig jaar." Rugproblemen Bernal? En dat zal nodig zijn om de verwachte tweestrijd aan te kunnen met de Jumbo-Visma-formatie die de afgelopen tijd zo veel indruk maakte in de Ronde van de Ain en het Critérium du Dauphiné. "Een heel sterke ploeg met heel veel sterke klimmers."

Dylan van Baarle dendert de Col de la Colombière af - EPA