Ervaringsdeskundige Fittipaldi: 'Hamilton en Verstappen beiden mooie wereldkampioenen'

Fittipaldi en Regazzoni deelden voor de laatste race in de Verenigde Staten de koppositie. Een enerverend gevecht bleef echter uit. Regazzoni kreeg te kampen met technische malheur die hem ver terugwierp. En toen Jody Scheckter door problemen met de benzinedruk moest opgeven, wist Fittipaldi dat zijn tweede wereldtitel binnen was.

Met name aan zijn tweede wereldtitel bewaart Fittipaldi goede herinneringen. Hij won in dat seizoen een gedenkwaardige nek-aan-nek-race, net zoals Verstappen en Hamilton dat dit jaar beleven, met de Zwitser Clay Regazzoni

"Lewis is meer ervaren om onder grote druk te moeten presteren. Max vind ik de jonge leeuw die het kampioenschap wil gaan winnen en agressief zal gaan rijden", voorspelt de wereldkampioen uit 1972 en 1974.

"Het wordt voor Max en Lewis vooral belangrijk om te beseffen dat ze de finish moeten halen en daarna kijken of ze gewonnen hebben", zegt de ervaringsdeskundige.

Fittipaldi heeft geen uitgesproken favoriet voor de race van zondag. Volgens hem mag er best op het scherpst van de snede worden gereden, zoals dit vorige week in Saudi-Arabië het geval was bij Verstappen en Hamilton.

Goede race in Saudi-Arabië

"Ik vond het in Saudi-Arabië een goede race waarin agressief werd gereden", aldus Fittipaldi, die ook het idee heeft dat autosportfederatie FIA de juiste beslissingen neemt als het op het uitdelen van straffen aankomt tijdens de races.

"Stewards beschikken over alle data en informatie die wij niet hebben, dus ik denk dat ze toen de juiste beslissingen hebben genomen. Zij zien precies wanneer een coureur gas geeft en remt, dat zien wij niet", zegt de goedlachse Braziliaan.

"Wij denken vooral wat coureurs doen, maar de FIA weet wat coureurs doen. Dat is een groot verschil."