Bayern moddert maar wat aan tegen Mainz, maar doet wel uitstekende zaken

Daarmee verstevigde Bayern de koppositie, want alle naaste achtervolgers verspeelden punten. Naaste achtervolger Borussia Dortmund moest in de derby met Bochum namelijk genoegen nemen met 1-1.

Bayern München heeft uitstekende zaken gedaan in de Bundesliga. Thuis tegen FSV Mainz 05 kwam de ploeg van trainer Julian Nagelsmann een buitengewoon zwakke eerste helft op tijd te boven en won met 2-1.

De koploper bleef daarna aanmodderen. Thomas Müller schoot over met een halve omhaal. Pas in de slotminuut van de eerste helft kwam de bal opeens voor de voeten van Kingsley Coman, maar zijn schot strandde op de arm van een verdediger.

Bayern bakte er voor rust niets van en kwam na 20 minuten ook verdiend op achterstand. Karim Onisowo moest zich strekken om een voorzet van Jonathan Burkardt in te kunnen koppen, maar dat deed de Oostenrijker met verve: 1-0.

De nummer zes van de Bundesliga, waar Jean-Paul Boëtius na ruim een uur inviel en Jeremiah St. Juste nog herstellende is van een schouderblessure, bleef ook na rust vrolijk aanvallen. Kort na rust moest het wel de gelijkmaker slikken van Coman.

Borussia Dortmund, nog woedend na de verloren topper tegen Bayern van vorige week, morste zelf punten in de derby op het veld van Bochum. Sebastian Polter, vorig jaar nog spelend in de eredivisie voor Fortuna Sittard, benutte na 40 minuten een strafschop voor de verrassende middenmoter.

SC Freiburg, met Mark Flekken in het doel, liet de kans liggen om te stijgen naar de derde plaats in de Bundesliga. Na drie minuten werd Flekken al gepasseerd door David Raum, maar die achterstand werd al snel weggepoetst door Nico Schlotterbeck: 1-1.

Na rust kreeg Freiburg een gouden kans om drie heel belangrijke punten binnen te slepen, maar Vincenzo Grifo miste een strafschop.

Domenico Tedesco, de nieuwe trainer van RB Leipzig, won bij zijn debuut op de bank in Leipzig met 4-1 van Borussia Mönchengladbach. Brian Brobbey kreeg in de slotfase een handvol speelminuten en gaf in blessuretijd een assist.