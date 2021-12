Gorinchem aangewezen voor opvang asielzoekers

Volgens de burgemeester is haar gemeente altijd positief geweest ten aanzien van de opvang van asielzoekers. "We hebben meteen gezegd dat we kleinschalig, structureel asielzoekers willen opvangen. En ook voor de noodopvang zijn er asielzoekers opgevangen. En heel recent hebben we nog een voorstel gedaan aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om asielzoekers op te vangen op een riviercruiseschip. Dan denk je, met zoveel medewerking vanuit een gemeente tóch een aanwijzing krijgen, dat valt dan dus rauw op je dak."

De burgemeester van Gorinchem had liever gezien dat gemeenten die nog nooit hun verantwoordelijkheid hebben genomen in de opvang van asielzoekers een aanwijzing krijgen. "Wij doen al heel veel. Geef dan de tientallen, honderden gemeenten die niets doen een aanwijzing."

Of Gorinchem de aanwijzing van de staatssecretaris naast zich neer kan leggen, is de vraag. Het gaat om noodopvang in een voormalig gebouw van de Belastingdienst, rijksvastgoed dus. "Dat is voer voor juristen en daar wil ik me ook niet op richten. Ik hoor alles, van je kunt er niks meer aan doen tot er zit wel wat ruimte. Maar daarmee gaan we dit maatschappelijke vraagstuk niet oplossen."

Melissant wil eerst met de gemeenteraad en met bewoners in gesprek om te horen wat het sentiment is. Bovendien is de aanwijzing officieel nog niet binnen. "Dat wacht ik eerst even af. Ik weet niet wat er exact in staat en voor hoelang."