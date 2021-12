OMT-advies: verleng 'avondlockdown', kabinet moet nog besluiten

Het Outbreak Management Team vindt dat de huidige coronamaatregelen verlengd moeten worden. Dat betekent dus ook geen uitzondering op het maximaal aantal gasten thuis met Kerst, zeggen bronnen tegen de NOS. De mogelijkheid van een verruiming voor de kerstdagen wordt achter de schermen wel geopperd.

De experts van het OMT hebben gisteren een advies opgesteld voor het kabinet, dat morgen wordt besproken met betrokken ministers in het Catshuis.

Omikronvariant

De afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen weliswaar afgenomen, maar de druk op de zorg is nog erg hoog. Het OMT vindt het niet nodig om strengere maatregelen in te voeren, maar volgens de experts is er - mede vanwege de onzekerheid rond de omikronvariant - ook geen ruimte voor versoepelingen.

Minister Van Engelshoven van Cultuur liet gisteren ook al doorschemeren dat versoepelingen niet in de lijn der verwachting liggen. Daags ervoor zei minister Slob voor Onderwijs dat het kabinet de inzet heeft om de scholen rond de kerstvakantie open te houden.

De huidige 'avondlockdown' geldt tot en met zaterdag 18 december. Komende dinsdag is er een persconferentie over het vervolg.