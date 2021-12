Schuldhulpverleners: 'Steeds meer ondernemers kloppen aan'

Schuldhulpverleners zien het aantal ondernemers dat aanklopt voor schuldhulp oplopen. Veel van hen kunnen niet meer terugvallen op overheidssteun, terwijl schuldeisers wel steeds actiever zijn geworden. Hulpverleners verwachten komend jaar een nog grotere toestroom, als ondernemers hun belastingschuld moeten gaan aflossen. Op het Hilversumse kantoor van Zuidweg & Partners stapelen de coronagerelateerde schulddossiers zich op. Het bureau verzorgt de schuldhulp voor ondernemers uit ruim 150 gemeenten. Van januari tot augustus kwamen er gemiddeld twaalf dossiers per week binnen van ondernemers met coronaschulden; inmiddels zijn dat er 35 per week. Ook Menzing & Partners, dat voor enkele tientallen gemeenten de schuldhulp voor ondernemers uitvoert, zag het de laatste weken drukker worden. "Mensen worden wakker nu de ondersteuning stopt en de crediteuren weer wat beginnen te bewegen", zegt eigenaar Martin Menzing. 'In slaap gesust' Vooral het wegvallen van de steun aan zelfstandigen (Tozo) zien Zuidweg en Menzing als het kantelmoment. Die steun stopte op 1 oktober en kwam niet meer terug in het nieuwe steunpakket dat vorige maand werd aangekondigd. Menzing: "Doordat ondernemers nog steun kregen was een deel in slaap gesust. Zij voelden geen noodzaak om in actie te komen en hun schulden aan te pakken."

Deze ondernemerssteun is er nu: NOW: voor de zevende keer is er een loonsteunregeling. Net als tijdens de vorige regeling, die op 1 oktober stopte, wordt maximaal 85 procent van het salaris van personeel vergoed. Ondernemers kunnen aanspraak maken op de regeling als ze minimaal 20 procent omzetverlies lijden door de huidige maatregelen.

TVL: de tegemoetkoming vaste lasten is ook weer terug. Eerder vergoedde het kabinet hiermee 85 procent van de vaste lasten van gedupeerde ondernemers, dat is nu 100 procent. Er zitten wel maximumbedragen aan. Ondernemers kunnen aanspraak maken als ze minimaal 30 procent van hun omzet kwijt zijn.

Cultuur en sport: er zijn speciale regelingen voor de cultuursector en sportverengingen.

Belastinguitstel: ook de regeling waardoor ondernemers hun belastingbetalingen mogen uitstellen is weer verlengd, ook voor ondernemers die geen belastingschuld hebben door eerder uitstel.

In de coronacrisis was het tot nog toe rustiger dan voorheen bij de schuldhulpverleners, ook doordat veel schuldeisers uitstel van betaling gaven. Nu die weer actiever achter ondernemers aan gaan, merkt de schuldhulpverlening dus een toeloop. 148.000 ondernemers met belastingschuld En de echt grote toestroom moet volgens hen nog beginnen. Ondernemers hoeven hun opgebouwde belastingschuld nog niet terug te betalen. Sterker nog, sinds eind november is het opnieuw mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Die belastingschulden hangen als een donkere schaduw boven de hulpverlening. Ruim 148.000 kleine ondernemers hebben hun belasting uitgesteld en daarmee samen een schuld van 3,4 miljard euro opgebouwd. Die schulden moeten ze in uiterlijk vijf jaar terugbetalen, vanaf 1 oktober 2022. "Het moment dat de Belastingdienst gaat invorderen is meestal het omslagpunt", zegt Jacqueline Zuidweg, van het gelijknamige schuldhulpbureau. "Ik voorzie dat wij als schuldhulpverleners dan voor tienduizenden ondernemers schuldregelingen met de Belastingdienst moeten treffen."

Horecaondernemer Frank Loois heeft een belastingschuld. - NOS

Horeca-ondernemer Frank Loois heeft inmiddels een belastingschuld van ruim 160.000 euro. Die loopt door de huidige coronamaatregelen verder op. "De vraag is of we op de basis van de cijfers in het verleden dit bedrag nog wel kunnen dragen", zegt Loois. Voor hem hangt alles af van hoe de Belastingdienst met zijn schuld zal omgaan. "Nu mag je het vanaf oktober volgend jaar in vijf jaar terugbetalen. Maar daarvoor moet onze winst verdubbelen en dat is niet haalbaar. Het zou ons enorm helpen als de afbetaling wordt uitgesteld en op de lange termijn deels wordt kwijtgescholden." Stoppen is voor Loois ook geen optie. "Verkopen zou voor mij een persoonlijk faillissement betekenen. Ik kan me niet voorstellen dat we zoveel staatssteun hebben uitgegeven, en dan nu ondernemers één voor één gaan omtrekken. Het is hopen dat andere bedrijven eerder omvallen dan ik en de overheid met een generieke regeling komt om belastingschulden aan te pakken."

Jacqueline Zuidweg verzorgt schuldhulp voor ondernemers. - NOS