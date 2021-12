Oud-topspits Eto'o verkozen tot voorzitter voetbalbond Kameroen

Samuel Eto'o heeft een nieuwe baan. De voormalig topspits, die voor onder meer FC Barcelona, Internazionale en Chelsea speelde, is verkozen tot voorzitter van de voetbalbond van Kameroen.

De 40-jarige Eto'o kon bij de verkiezing op zaterdag rekenen op 43 stemmen. Seidou Mbombo Njoya, de huidige president, delfde met 31 stemmen het onderspit.

Veel steun van fans

Eto'o had zich vorige maand kandidaat gesteld voor de functie. Hij beloofde een einde te maken aan de problemen bij de nationale bond. De Kameroener werd vergezeld door een grote menigte van fans toen hij naar het hoofdkantoor van de voetbalbond in hoofdstad Yaoundé ging om zich te kandideren.

"Ik dring er bij het andere kamp op aan voorzichtig te zijn, want we hebben al veel dingen geaccepteerd. Het wordt tijd het voetbal weer op te bouwen", zei Eto'o toen, in reactie op het jarenlange mismanagement en de verhalen over corruptie bij de bond.