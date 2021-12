Popcorn als ontbijt: om 06.00 uur naar de film

's Ochtends vroeg sporten is sinds de invoering van de avond-lockdown heel normaal. Maar vanochtend kon je ook in alle vroegte naar de bioscoop. In steden als Rotterdam en Haarlem waren de eerste matinees al om 06.00 uur.

"Ik wilde heel graag naar The Matrix", zegt filmfan Ricardo Govers bij NH Nieuws. "Zo vroeg naar de bioscoop kunnen, dat beleef ik graag eens. Ik ben namelijk echt een ochtendmens.

Vrijwel tegelijkertijd met Govers stappen Rosalinde Huitenbos en haar zoon Floris Brolsma binnen in de bios in Haarlem. Met twee bananen in de jaszak laten zij hun kaartjes scannen. "We hebben ontbijt meegenomen", zegt Floris. "Je moet toch iets eten."

Govers is vergeten om ontbijt mee te nemen. "Gelukkig kan ik een bak popcorn kopen. Dat hoort ook wel een beetje bij de film."

Tien procent van dagomzet

De eerste bezoekers vanochtend waren vooral stellen en filmliefhebbers van middelbare leeftijd, zegt directeur Ron van der Meer van Pathé bij Rijnmond. Precieze bezoekersaantallen voor alle vestigingen die open waren kan hij niet noemen, maar bij de Pathé-vestiging Rotterdam Schouwburgplein waren het er ongeveer vijftig.

"Die 50 bezoekers van vanochtend kunnen zomaar 10 procent van de dagomzet uitmaken in tijden van corona", aldus Van der Meer. Volgens hem is het dus maar een klein deel van de oplossing voor de gedwongen avondsluiting. "Onder normale omstandigheden gaat 70 procent van de bezoekers 's avonds naar de film", zegt hij. "Dat kan nu niet, omdat bioscopen vanwege corona om 17.00 uur moeten sluiten."

Nieuwe Spiderman-film

"Zo ontzettend vroeg als vanochtend de deuren openen is wel eenmalig", zegt Laura Kramen van de bioscoop in Haarlem. "Maar we zijn wel van plan om ook andere dagen veel vroeger open te gaan dan normaal. Het idee is om volgende week een aantal dagen om 07.30 uur de deuren te openen, zodat bezoekers de nieuwe Spiderman-film kunnen komen kijken."

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters riep het demissionaire kabinet van de week op om de gedwongen sluiting om 17.00 uit in de kerstvakantie af te schaffen. De bioscopen zegt dat het ze door "veel operationele aanpassingen en efficiëntieslagen" is gelukt om financieel te overleven.

"Zelfs het negatieve effect op bezoekersaantallen van de QR-code check en de bijkomende kosten hebben we grotendeels zelf kunnen opvangen", zegt de vereniging op de website. "Maar het recente stapelen van maatregelen houden wij, en onze bezoekers, niet langer vol."