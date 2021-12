Hoekstra: CDA zal geluid luider laten klinken in nieuw kabinet

Het CDA gaat zich in het volgende kabinet anders opstellen dan in het huidige kabinet. Dat zei partijleider Hoekstra in zijn afsluitende speech op het partijcongres. "We formuleren scherper waar we staan en waarom we daar staan. Compromissen sluiten we vanuit onze CDA-idealen. Ons eigen geluid zal helder en herkenbaar zijn."

Wanneer er een coalitieakkoord is, zei Hoekstra, die namens het CDA onderhandelt, niet te weten. "Maar ik hoop en verwacht dat het er snel ligt." De vier onderhandelende partijen zitten in de laatste fase en praten maandagochtend verder.

Over de inhoud van het aanstaande akkoord wilde Hoekstra ook niets kwijt. "Ik zou u heel graag willen vertellen dat ik er ontzettend trots op ben. Dat het akkoord een stevig fundament legt onder de toekomst van ons land. (...) Maar ik kan er helaas, inhoudelijk, nog niets over zeggen."

Dansleraar

Naast de formatie ging Hoekstra in op de coronacrisis en de polarisatie die erdoor ontstaat, ook in de politiek. De CDA-leider hekelde "de politiek waarin de mening van een dansleraar evenveel aandacht krijgt als een doorwrocht wetenschappelijk onderzoek", verwijzend naar de voorman van actiegroep Viruswaarheid, Willem Engel.

Volgens Hoekstra zijn er politici die "het vergroten van de chaos als politiek verdienmodel gebruiken". Hij noemde ze "politieke relschoppers" die spelen met de levens van anderen. "Het is aan ons om perspectief te schetsen en bruggen te bouwen."

Resoluties en voorzitter

Eerder op het online congres haalde een aantal opvallende voorstellen om de CDA-Kamerfractie op een bepaalde koers te zetten het niet. Het ging om resoluties tegen de coronapas op werk, tegen een 2G-beleid en voor verhoging van het minimumloon. Over alle voorstellen had Hoekstra van tevoren gezegd dat de leden geduld moeten hebben en de fractie moeten vertrouwen.

Verder werd Hans Huibers gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Begin jaren 90 was Huibers Tweede Kamerlid, ook zat hij al een tijd in het landelijk bestuur en was hij voorzitter van de jongerenbeweging CDJA. Huibers volgt interim-voorzitter Marnix van Rij op.