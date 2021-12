Domme rode kaart en VAR-beslissing nekken Wolves tegen koploper City

Tegen tien spelers van Wolves ging City direct na de pauze nadrukkelijk op zoek naar een treffer. Sterling schoot net naast en een kopbal van İlkay Gündoğan werd van de lijn gehaald door verdediger Conor Coady.

Halverwege de tweede helft belandde een voorzet van Bernardo Silva tegen de onderarm van João Moutinho. De middenvelder van Wolverhampton was zich van geen kwaad bewust, maar de scheidsrechter wees tot zijn ongeloof naar de stip.

Ook nadat het discutabele moment door de videoscheidsrechter was bekeken, bleef de beslissing staan. Sterling schoot City vervolgens naar de zege door de strafschop koeltjes te benutten.

Liverpool en Chelsea spelen later

Liverpool en Chelsea, de nummers twee en drie in de Premier League, komen later vandaag in actie. Liverpool krijgt op Anfield bezoek van Aston Villa, terwijl Chelsea op hetzelfde moment Leeds United ontvangt.