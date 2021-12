Verstappen slaat eerste slag in WK-apotheose met verrassende poleposition

Verstappen legde in de eerste run van de derde kwalificatiesessie de basis voor zijn poleposition door in zijn ronde gebruik te maken van de slipstream van teamgenoot Sergio Pérez en reed naar 1.22,109.

De pole van Verstappen is verrassend omdat Hamilton dit raceweekend het momentum naar zich toe had getrokken met snelle tijden en de betrouwbare indruk die hij in zijn Mercedes had gemaakt.

Technisch malheur

Daarnaast had Verstappen in de derde vrije training nog met technisch malheur te maken gehad (problemen met achtervleugel), waardoor in het Red Bull-kamp het vertrouwen in een poleposition niet groot was.

"Het is een geweldig gevoel. We hebben de auto in de kwalificatie kunnen verbeteren", zei een zichtbaar opgetogen Verstappen, die zijn poleposition ook even goed met zijn monteurs vierde.

"Dit is iets wat we dolgraag wilden, vooral als je ziet hoe de vorm van Mercedes de afgelopen weken is geweest. Maar het gaat uiteindelijk om de race. We zullen een goede start moeten hebben."