NS neemt afscheid van allereerste Sprinter, 'wiebeltreintje' zonder airco

De NS neemt na 46 jaar afscheid van de eerste Sprinter die in Nederland heeft gereden. De laatste trein van het type SGM, het Stadsgewestelijk Materieel, rijdt van Zwolle naar Utrecht. Daarna zal de trein naar het Spoorwegmuseum gaan. De NS gaat de materialen van de andere treinen hergebruiken. Sinds 2018 rijden er nieuwe Sprinters door het land. Sindsdien nam de NS geleidelijk afscheid van de oude modellen. De laatste SGM-treinen reden de afgelopen maanden onder meer nog tussen Den Haag en Dordrecht en tussen Utrecht en Baarn. Dat waren zo'n 25 treinen. Toilet en airco In totaal had de NS 90 SGM-treinen. Ze zijn vooral bekend van de ramen die opengezet konden worden en de ongelijkvloerse instap. Ook hadden ze geen airco aan boord en sommige treinen ook geen toilet. De nieuwe Sprinters hebben dat wel.

De NS kreeg de allereerste Sprinter in 1975 geleverd. Voor die tijd was het voor de vervoerder een vooruitgang: de deuren waren breder dan andere modellen en de treinen hadden meer motoren. In 1977 reed de allereerste op het Nederlandse spoor, op de stadslijn van Zoetermeer. Tot 1983 kocht de NS daarna meer SGM-treinen. Sinds die tijd zijn ze op verschillende manieren aangepast. Zo kregen ze rond de millenniumwisseling een andere kleur: geel werd wit, blauw en geel.

NS-personeel kijkt met gemengde gevoelens naar het definitieve afscheid van de SGM-treinen. "De meeste collega's weten niet anders dan dat de SGM rijdt", zegt Alptekin Akdogan, lid van de ondernemingsraad van NS Reizigers. "Een aantal hebben de introductie nog meegemaakt, op de stadslijn in Zoetermeer." Met het verdwijnen van de SGM's verdwijnt een stukje nostalgie, zeggen NS-medewerkers volgens Akdogan. "Want dit was de laatste echt mechanische trein. Alle nieuwe treinen zitten vol met elektronica", legt hij uit. "Met dit afscheid nemen we ook afscheid van al die mechaniek."

Het weer is uitstekend voor een reeks afschridsritten met SGMm en ik ben zeker niet de enige. Ook hier wemelt het van de camera's en telefoons in de cameramodus. #DagSGMm pic.twitter.com/DokMCa2LoV — Roy (@roye7777777) December 11, 2021