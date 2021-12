Serviërs in Bosnië na stemming dichter bij afscheiding

De Servische Republiek binnen Bosnië en Herzegovina heeft een nieuwe stap gezet richting autonomie. Het parlement stemde gisteravond voor een motie van afscheiding van het leger, het belastingstelsel, justitie en de veiligheidsdiensten van Bosnië. 49 van de 83 parlementsleden stemden voor, 3 waren tegen. De rest liep weg of boycotte de stemming.

De leider van de Bosnische Serviërs, Milorad Dodik, zei in het parlement dat hij er niet in gelooft dat de staat Bosnië en Herzegovina kan overleven. Hij noemde het een belangrijke dag voor de Servische Republiek en zei dat er een referendum moet komen, onder meer over de oprichting van een eigen leger. Binnen zes maanden wil hij met wetsvoorstellen komen om federale bevoegdheden over te nemen.

Vrees voor nieuwe conflicten

Oppositieleden verzetten zich daar fel tegen. Ze vrezen dat de voorstellen van Dodik zullen leiden tot nieuwe conflicten in de Balkan en bloedvergieten.

Onder meer de ambassades van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk sluiten zich daarbij aan en zeggen dat de stabiliteit in de regio in gevaar is door het op het spel zetten van de Dayton-akkoorden. Die maakten in 1995 een einde aan de burgeroorlog in Bosnië, waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven kwamen.