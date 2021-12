Rolstoelbasketbalsters zonder te spelen Europees kampioen

De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben voor de derde openvolgende keer de Europese titel in de wacht gesleept. Daarvoor hoeven ze zondag niet eens in actie te komen.

De ploeg van bondscoach Gertjan van der Linden zou het zondag in de finale in Madrid opnemen tegen Groot-Brittannië, maar de Britse ploeg trok zich terug nadat voor de tweede keer deze week een speelster positief had getest op het coronavirus.

Vrijdag plaatste Nederland zich voor de eindstrijd in Madrid door gastland Spanje met ruime cijfers 68-33 te verslaan. Afgelopen zomer veroverden de rolstoelbasketbalsters van Oranje in Tokio goud op de Paralympische Spelen.

Van der Linden respecteert het besluit van Groot-Brittannië. "Dit is nog steeds een bijzondere tijd en de gezondheid van de mens moet altijd voorop staan. Dat we op deze manier Europees kampioen worden is jammer, maar in de wedstrijden die we tegen alle teams hebben gespeeld was er een duidelijk verschil. We zijn nog steeds groeiende en worden steeds breder. Mooi om te zien hoe iedereen beter wordt."

De finale bij de mannen, eveneens tussen Nederland en Groot-Brittannië, staat zondag vooralsnog wel op het programma.