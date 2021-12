G7-ministers bijeen in Liverpool, praten over Russische dreiging

In Liverpool praten de G7-landen dit weekend over de spanningen rond Rusland en Oekraïne. De ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Japan, Italië, Duitsland en de VS zijn afgereisd naar de Britse havenstad. De Britten zijn dit jaar voorzitter van het samenwerkingsverband van zeven vooraanstaande industrielanden.

Bij de opening van de top riep de Britse minister Truss op tot eenheid. "We moeten opstaan tegen agressors die proberen de grenzen van vrijheid en democratie te beperken", zei ze. In de ogen van de Britten moet "de vrije wereld" met meer overtuiging worden verdedigd.

Russische invasie

Aan de vooravond van de top spraken de Britten en Amerikanen opnieuw hun bezorgdheid uit over de Russische troepenopbouw bij de grens met Oekraïne. Ze vrezen dat die een opmaat is voor een Russische invasie.

De Britten noemen het "kwaadaardig gedrag" en zeggen dat een inval "een strategische fout zou zijn met ernstige gevolgen". Moskou ontkent plannen te hebben om Oekraïne binnen te vallen.

In deze video zie je hoe de spanningen rond Oekraïne de afgelopen tijd flink zijn opgelopen: