Israël wantrouwt atoomgesprekken met Iran, werkt aan 'plan B'

Het is voor Israël dan ook een schrikbeeld dat Iran op de rand komt te staan van de ontwikkeling van een atoombom. Op dit moment geldt Israël als de enige nucleaire macht in het Midden-Oosten.

Israël heeft weinig vertrouwen in de hernieuwde gesprekken met Iran, dat het ziet als de grootste bedreiging in de regio. Niet alleen vanwege de fel anti-Israëlische retoriek van het Iraanse regime, maar ook omdat Iran militaire en politieke steun verleent aan tegenstanders van Israël in de Palestijnse gebieden, Libanon en Syrië. De afgelopen jaren is een schaduwoorlog bezig tussen Israël en Iran, waarbij beide landen elkaar onder de radar pijn proberen te doen.

De Amerikaanse oud-president Trump trok zich in 2018 echter eenzijdig terug uit het akkoord en legde Iran nieuwe zware economische sancties op. Die treffen de oliehandel en andere sectoren van de Iraanse economie, die mede daardoor in zwaar weer verkeert.

Het Iraanse nucleaire programma is ook dit weekend weer de inzet van gesprekken in Wenen. Diplomaten onderhandelen over een doorstart van het atoomakkoord uit 2015. Volgens die deal zou Iran zijn kernprogramma beperken in ruil voor verlichting van economische sancties.

Terwijl de moeizaam verlopende atoomgesprekken met Iran dit weekend verder gaan in Wenen, vaart Israël een eigen koers. Tegen elke prijs wil het land voorkomen dat Iran een nucleair wapen in handen krijgt. Mocht de rest van de wereld er niet uit komen, dan 'zal Israël zichzelf beschermen', zei president Isaac Herzog deze week.

De gesprekken in Wenen verlopen stroef. Dat komt volgens de VS en de EU door Irans harde lijn in de onderhandelingen. Zo zou Iran terugkomen op afspraken die in eerdere gesprekken zijn gemaakt. Het land eist dat alle Amerikaanse sancties worden opgeheven die sinds 2018 zijn opgelegd.

Iran claimt dat zijn atoomprogramma alleen bedoeld is om energie mee op te wekken. Toch vermoeden internationale waarnemers dat het land een kernwapen wil ontwikkelen om daarmee zijn vijanden af te schrikken. Iran is verwikkeld in meerdere langdurige conflicten in het Midden-Oosten, waaronder met Israël.

Toch vragen deskundigen zich af hoe ver Israël kan en wil gaan. "Het wapen waar Israël mee zwaait heeft nauwelijks munitie", schrijft de veelgelezen defensieanalist Amos Harel dit weekend in de krant Haaretz. Een succesvolle Israëlische luchtaanval op het Iraanse kernprogramma is volgens hem niet alleen lastig uitvoerbaar, maar kan ook leiden tot een ongewenste volledige oorlog met Iran en diens bondgenoten.

Wat Israël de afgelopen jaren wel heeft laten zien, is dat het op allerlei manieren in staat is het Iraanse atoomprogramma te frustreren. Zo werden verschillende vooraanstaande Iraanse kernwetenschappers geliquideerd, onder wie het vermoedelijke brein achter het nucleaire programma. Ook diverse cyberaanvallen en explosies in Iraanse kerninstallaties worden toegeschreven aan Israël.

Toch kon Israël daarmee niet voorkomen dat Iran steeds verdere stappen zet in de verrijking van uranium. In Israël is dan ook steeds vaker te horen dat het misschien toch niet zo'n handige zet was van Donald Trump om uit het atoomakkoord te stappen. Voor die tijd was er namelijk in ieder geval nog enige controle op het Iraanse programma.

Toch blijft Israël zeer sceptisch over een diplomatieke benadering. Een sterk wantrouwen tegenover Iran houdt de overhand. Om die reden wil de Israëlische regering zoveel mogelijk kaarten in handen hebben om Iran pijn te kunnen doen, en daaronder valt ook de optie van militair geweld. In hoeverre die kaart ook echt wordt uitgespeeld, zal de komende weken en maanden moeten blijken.