Democraten sporen Amerikanen aan: laat je stem niet verloren gaan

Kamala Harris (l.) en Joe Biden met hun partners - AFP

Op de derde avond van de Democratische conventie heeft Kamala Harris, de running mate van presidentskandidaat Joe Biden, officieel haar kandidatuur geaccepteerd. In haar toespraak haalde ze hard uit naar president Trump, die ze incompetentie en ongevoeligheid verwijt. "We kunnen beter en we verdienen zoveel meer. We moeten een president kiezen die iets anders te bieden heeft, iets beters, en die dit belangrijke werk kan doen. Een president die ons bij elkaar zal brengen - zwart, wit, Latino, Aziatisch, oorspronkelijke bevolking - om de toekomst te bereiken die we allemaal willen." Meteen aan het begin van het online evenement, waar vrijwel alleen maar vrouwen aan het woord kwamen, was er een verrassingsoptreden van Harris, de belangrijkste spreker. Ze riep mensen op om goed na te gaan hoe je moet stemmen. "Waarom doen ze zo hun best om ons tot zwijgen te brengen? Als we stemmen, veranderen er dingen, het wordt beter, stemmen gaat erover dat iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld. Iedereen moet weten hoe te stemmen", zei ze.

Quote Het kan niet nog eens een 'had-ik-maar, kon-ik-maar, als-ik-maar'-verkiezing worden. Hillary Clinton, oud-presidentskandidaat

Door de recente aanvallen van president Trump op het Amerikaanse postbedrijf bestaat de vrees dat de Republikeinen erop uit zijn het stemmen per post, wat veel Amerikanen willen doen met het oog op de coronacrisis, te belemmeren. De baas van het postbedrijf, een aanhanger van Trump, heeft wel gezegd dat hij voorgenomen bezuinigingen bij de posterijen over de presidentsverkiezingen in november heen wil tillen. Maar de Democraten grijpen de conventie dus aan om er bij de kiezers in te hameren dat ze hun stem niet verloren moeten laten gaan. Hillary Clinton, vier jaar geleden de kandidaat voor de Democraten, wees op het belang van een hoge opkomst. "We hebben overweldigende aantallen stemmers nodig." De Democraten willen een overtuigende meerderheid achter zich krijgen om er zeker van te zijn dat Trump het Witte Huis uit moet. "Vier jaar lang hebben mensen tegen me gezegd: 'ik realiseerde me niet hoe gevaarlijk hij was. Ik wou dat ik het over kon doen' Of nog erger: 'ik wou dat ik gestemd had'", zei Clinton. "Het kan niet nog eens een 'had-ik-maar, kon-ik-maar, als-ik-maar'-verkiezing worden. Als je per post stemt, regel dan nu je stemformulier en stuur het meteen op. Als je in het stemhokje stemt, doe het dan vroeg."