Van amateur naar held van RKC, alles valt ineens op zijn plek voor Kuijpers

De ene week speel je nog op amateurbasis in Den Bosch, een week later maak je de winnende goal in blessuretijd in de eredivisie. Het klinkt als een jongensboek, en de auteur luistert naar de naam Roy Kuijpers. In de 94ste minuut maakte de 21-jarige aanvaller afgelopen zondag de 2-1 voor zijn nieuwe club RKC Waalwijk, thuis tegen NEC. Een week eerder was hij overgekomen van FC Den Bosch, waar hij op amateurbasis voetbalde en in de eerste seizoenshelft veel indruk maakte met negen doelpunten. Wat gebeurde er allemaal na zijn droomdebuut in Waalwijk? "Er komt zoveel op je af. Het is gewoon genieten en de dagen erna merk je pas echt wat er is gebeurd. Je probeert er niet te veel over na te denken. Het is een jongensboek, inderdaad, maar de week erop begin je gewoon weer op nul."

Kuijpers maakte in 2019 vol verwachting de overstap van FC Den Bosch onder 19 naar Vitesse. Mede door een blessure en de coronaperiode kwamen zijn verwachtingen niet uit. De tweede helft van het vorige seizoen keerde hij op huurbasis terug bij zijn oude club. Afgelopen zomer zat hij opeens zonder contract. Zowel Vitesse als Den Bosch was niet van plan hem een contract aan te bieden. Daarom vroeg hij aan Den Bosch of hij mocht blijven meetrainen en zo bleef hij op amateurbasis verbonden aan de club uit Noord-Brabant.

"Ja, ik heb wel het een en ander meegemaakt", vertelt Kuijpers. "Na de overstap naar Vitesse, toen ook corona eigenlijk net kwam, raakte ik in een neerwaartse spiraal. Daarom koos ik ervoor om terug te gaan naar Den Bosch, het oude nest, met bekende mensen, vrienden, om toch weer het plezier in het voetballen terug te krijgen." 'Mentaal heel moeilijk' Het was lastig voor de jonge aanvaller om in die tijd nog in zijn profdroom te blijven geloven. "Vooral mentaal is het heel moeilijk. Veel mensen vragen wat je gaat doen volgend seizoen. En dat weet je dan zelf ook niet. En dan ga je er zelf ook weer over nadenken. Maar ik ben altijd standvastig gebleven. Ik doe het al zo lang, waarom zou ik opgeven als het minder gaat?

Kuijpers had in die tijd ook een aantal gesprekken met een mental coach. "Dat heeft me handvaten gegeven, wat ik kan doen om sterk te blijven. En dat heeft goed uitgepakt voor mijn gevoel." In de eerste seizoenshelft scoorde de speler van Den Bosch negen keer in de Keuken Kampioen Divisie en de interesse van de eredivisie was gewekt. Zijn amateurstatus maakte van hem een potentiële directe versterking.

