Drie dagen nationale rouw in Guatemala na migrantendrama met 55 doden

In Guatemala zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de dood van 55 migranten bij een ongeluk met een truck in Mexico. Meer dan honderd mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers komen uit Guatemala. Vanaf vandaag hangen de vlaggen in dat land drie dagen lang halfstok.

Het ongeluk was donderdag in het zuiden van Mexico, in de deelstaat Chiapas. De slachtoffers zaten in een vrachtwagen die kantelde in een bocht, vermoedelijk doordat de chauffeur te hard reed. Naar schatting waren er zo'n 160 mensen aan boord, die waarschijnlijk op weg waren naar de VS. Behalve om Guatemalanen ging het om mensen uit Honduras, Mexico, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.

Overlevenden vertelden dat ze in de vrachtwagen waren gestapt bij de grens tussen Mexico en Guatemala. Ze zouden tussen de 2500 en 3500 dollar hebben betaald om naar de staat Puebla te worden vervoerd, in het midden van Mexico. Eenmaal daar zouden ze mogelijk door andere mensensmokkelaars naar de grens met de VS worden gebracht.