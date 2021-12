Mogelijk goed nieuws voor Vitesse: Conference League-duel Spurs niet ingehaald

De Conference League-wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Stade Rennais, die afgelopen donderdag vanwege een corona-uitbraak bij Spurs werd afgelast, wordt definitief niet meer gespeeld. Dat laat de Europese voetbalbond UEFA weten.

In de afgelopen dagen is, in overleg met beide clubs, gezocht naar een alternatieve speeldatum. Die is niet gevonden. De zaak wordt nu voorgelegd aan de disciplinaire commissie van de UEFA, die een beslissing neemt over het verdere verloop van de competitie.

De definitieve afgelasting van de wedstrijd is mogelijk goed nieuws voor Vitesse, dat in de poule boven Tottenham staat en daarmee zou overwinteren.

