Groenewegen laat contract ontbinden en vertrekt bij wielerploeg Jumbo-Visma

Wielrenner Dylan Groenewegen vertrekt na zes jaar bij de Jumbo-Visma-ploeg. Groenewegen heeft de teamleiding te kennen gegeven dat hij voor komend seizoen een aanbod van een andere ploeg heeft gekregen. Jumbo-Visma is daarop akkoord gegaan met de ontbinding van zijn contract.

De 28-jarige sprinter verlaat de ploeg waarvoor hij meer dan vijftig zeges boekte met gemengde gevoelens. "Team Jumbo-Visma is momenteel misschien wel de beste ploeg die er is. De enige reden dat ik wegga is het sportieve perspectief", zegt Groenewegen.

"Ik zal de Nederlanders om me heen en de Nederlandse mentaliteit misschien wel gaan missen, maar deze kans was te mooi om te laten lopen. Ik ben blij dat we er met beide ploegen op een goede en vriendschappelijke manier snel zijn uitgekomen."