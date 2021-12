Oranje zoekt hulpmiddelen op WK: 'Zaterdag telraam, maandag rekenmachine'

Van Wetering: 'We moeten aan ons doelsaldo werken zaterdag' - NOS

Nederland staat momenteel derde met vijf punten. Een punt minder dan topfavoriet Noorwegen en evenveel punten als Zweden. Het doelsaldo kan doorslaggevend worden. Vrijdag was het nog even geen kwestie van tellen, maar eerder herstellen. Bijkomen van de groepswedstrijd tegen Roemenië, waarin Nederland een riante voorsprong van zes treffers nog verspeelde (31-30). ''Ik ben blij met de twee punten, maar het is zonde dat we de voorsprong zo weggeven. Ik weet niet of ik blij of teleurgesteld moet zijn'', reageerde Estevana Polman.

Daardoor heeft Nederland een veel slechter doelsaldo dan Zweden. Het verschil is 32. Zweden neemt het zaterdag op tegen Noorwegen en sluit maandag af tegen Roemenië. Het zal erom spannen, weet ook NOS-verslaggever Han Kock. ''Iedereen gaat er vanuit dat Noorwegen groepswinnaar wordt. Dat Noorwegen zaterdag van Zweden wint en maandag ook van Nederland. Dan is er nog 1 plek over. En het gaat waarschijnlijk tussen Zweden en Nederland om die plek.'' Het zou niet de eerste monsterscore zijn van Oranje, dat eerder in het toernooi Puerto Rico versloeg met 55-15 en even later Oezbekistan met 58-17.

Bekijk hier de samenvatting van de wedstrijd van Oranje tegen Roemenië van donderdag:

