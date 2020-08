Rel bij VN om aanduiding Aziaten als 'geel' in interne enquête

Bij de Verenigde Naties is een rel uitgebroken over een enquête onder medewerkers over racisme. Hen werd gevraagd hoe ze zichzelf zien en een van de mogelijke antwoorden was 'geel', dat wordt beschouwd als een racistische term waarmee westerlingen ooit Aziaten aanduidden. Andere mogelijkheden die respondenten konden kiezen waren 'zwart', 'bruin', 'wit', 'gemengd/multiraciaal' en 'overige'.

De 'VN-enquête over racisme' werd woensdag verstuurd naar duizenden werknemers van de organisatie. In een begeleidende e-mail staat dat het onderzoek onderdeel uitmaakt van een campagne van secretaris-generaal Guterres tegen racisme.

Dat ze zichzelf konden aanduiden als 'geel' is een aantal VN'ers dus in het verkeerde keelgat geschoten. "Deze vraag is idioot en uiterst kwetsend, en het is onbegrijpelijk dat die in een bij uitstek diverse organisatie is terechtgekomen in een personeelsbrede enquête", zegt een VN-werknemer tegen persbureau Reuters.

Snel rechtzetten

De VN gaat door het stof en heeft de enquête meteen offline gehaald. "We geven toe dat deze vragen fijngevoeliger geformuleerd hadden kunnen worden en zullen dit zo snel mogelijk rechtzetten", zegt een woordvoerder.

De VN worstelt net als veel andere bedrijven en organisaties met de manier waarop ze met racisme omgaan, na de wereldwijde betogingen naar aanleiding van de dood van George Floyd. Die Afro-Amerikaanse man die overleed in mei nadat een agent in Minneapolis hem minutenlang met zijn knie de keel had dichtgedrukt.