IndyCar-coureur VeeKay: 'Harde rijstijl heeft Verstappen hier gebracht'

De tweestrijd in de Formule 1 tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton houdt de gemoederen flink bezig en niet alleen in Nederland, Engeland en Abu Dhabi, plaats van handeling van de slotrace van het seizoen.

Ook in de Verenigde Staten is de ontknoping van het Formule 1-seizoen een belangrijk gespreksonderwerp, weet IndyCar-coureur Rinus van Kalmthout, ook wel bekend als Rinus VeeKay.

"Je merkt wel dat het leeft hier", aldus Van Kalmthout, die zondag weer even terug is uit Amerika en thuis in Nederland de race zal volgen. Maar ook in Amerika, waar de IndyCar-races plaatsvinden, heeft hij de verrichtingen van Verstappen goed kunnen volgen. "Binnen het team hebben we altijd wel Formule 1 op staan, ook als we zelf een race hebben."

'Max wil een eerlijke strijd'

Verstappen en Hamilton staan met nog één grand prix te gaan gelijk in punten. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft als voordeel dat hij één overwinning meer op zijn naam heeft staan. Als ze beiden niet in de punten rijden, is de wereldtitel voor Verstappen.

VeeKay denkt niet dat Verstappen Hamilton om die reden bewust van de baan zal rijden. "Max wil winnen, ten koste van alles, maar ik denk dat hij wel gewoon een eerlijke titelstrijd wil. Hij heeft ook al eerder gezegd dat zijn leven niet heel erg gaat veranderen als hij wel of geen kampioen wordt. Iemand van de baan rijden is plan Z."