Ongelukken door verraderlijke gladheid in Gelderland

Verraderlijke gladheid heeft het verkeer vanochtend parten gespeeld in delen van Gelderland. Het ging vooral mis in het gebied tussen Apeldoorn en Arnhem en tussen Arnhem en Doetinchem, Tot 10.00 uur gold code oranje in de provincie.

Weggebruikers werd vanochtend vroeg al geadviseerd hun rijgedrag aan te passen wegens ijzel. Desondanks was de brandweer Gelderland-Midden druk met de afhandeling van ongelukken, meldt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

Ongelukken waren er onder meer op de snelweg A1 bij Apeldoorn, de N310 bij Kootwijkerbroek en de A348 bij Velp. Een aantal auto's raakte van de weg, kwam op de zij terecht of sloeg over de kop. Of er mensen gewond zijn geraakt, is (nog) niet bekend.

Het KNMI heeft code oranje voor Gelderland inmiddels ingetrokken, maar waarschuwt nog wel dat er sprake kan zijn van lokale gladheid in de noordoostelijke helft van het land. Dat kan nog tot het middaguur duren.