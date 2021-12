Code oranje in Gelderland, 'verraderlijk glad door ijzel'

Het KNMI heeft voor Gelderland code oranje afgekondigd vanwege ijzel. Vooral in het zuiden van de Veluwe en in de omgeving van Arnhem en Doetinchem is het plaatselijk "verraderlijk glad" op de weg, zegt het meteorologische instituut.

Het risico op ongelukken is volgens het KNMI groot. De waarschuwing is in ieder geval de komende paar uur van kracht, later in de ochtend lopen de temperaturen op en verdwijnt de gladheid.