Vrees voor tientallen doden door noodweer Kentucky

In de Amerikaanse staat Kentucky zijn door extreem noodweer waarschijnlijk tientallen doden gevallen. Gouverneur Beshear zei op een persconferentie dat er door meerdere tornado's hoogstwaarschijnlijk zeker vijftig mensen om het leven zijn gekomen, maar dat hij vreest voor zeventig tot honderd doden.

Volgens de gouverneur is het een van de zwaarste stormen die Kentucky ooit heeft meegemaakt. De tornado's bewogen zich onafgebroken over een afstand van ruim 300 kilometer over de grond, wat volgens Beshear niet eerder is vertoond in zijn staat.

Er is schade in meer dan tien county's in de staat. De hardst geraakte county is Graves in het uiterste westen van Kentucky. Daar hield een orkaan huis in de stad Mayfield. Zo stortte het dak van een kaarsenfabriek in en kwam het terecht op medewerkers, die zo om het leven kwamen.

Ook andere staten geraakt door noodweer

Beshear heeft de noodtoestand uitgeroepen in Kentucky, waardoor er extra geld vrijkomt voor onder meer noodhulp. 65.000 mensen zitten zonder stroom.

Ook in andere staten in de Verenigde Staten vielen slachtoffers door noodweer. In Tennessee kwamen drie mensen om het leven door een storm, in Missouri viel een dode toen een tornado huizen in een woonwijk verwoestte en in Arkansas richtte een andere tornado grote schade aan een verzorgingstehuis aan.

Daarbij kwam zeker één persoon om het leven en kwamen twintig mensen vast te zitten tussen het puin van het ingestorte gebouw in het dorp Monette. De vastzittende slachtoffers werden binnen twee uur bevrijd door de brandweer. Vijf van hen raakten zwaargewond.

Beelden van de verwoesting door verschillende tornado's in de VS: