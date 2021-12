Noodweer eist levens in meerdere staten VS, verzorgingstehuis Arkansas verwoest

In meerdere Amerikaanse staten heeft noodweer tot dodelijke slachtoffers geleid. In Tennessee kwamen drie mensen om het leven door een storm, in Missouri viel een dode toen een tornado huizen in een woonwijk verwoestte en in Arkansas richtte een andere tornado grote schade aan een verzorgingstehuis aan.

Daarbij kwam zeker één persoon om het leven en kwamen twintig mensen vast te zitten tussen het puin van het ingestorte gebouw in het dorp Monette. De vastzittende slachtoffers werden binnen twee uur bevrijd door de brandweer. Vijf van hen raakten zwaargewond.

Ook andere gebouwen in Monette raakten beschadigd door de tornado. 30 kilometer verderop, in Truman, werd eveneens een verzorgingstehuis beschadigd door het noodweer, maar daarbij raakte niemand gewond.

Beelden van de verwoesting door verschillende tornado's in de VS: