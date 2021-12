Wekdienst 11/12: Kwalificatie GP Abu Dhabi • CDA en SP kiezen voorzitters

Goedemorgen! Vanmiddag is de kwalificatie voor de beslissende Grand Prix in Abu Dhabi, die morgen verreden wordt: begint Max Verstappen of Lewis Hamilton op poleposition? In Wenen wordt weer gedemonstreerd tegen de strenge lockdownregels.

Eerst het weer: de dag start koud, met in het oosten nog temperaturen onder nul. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, soms is er een bui. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 4 tot 7 graden.

De kwalificatie van de beslissende Grand Prix van Abu Dhabi is vanaf 14.00 uur. Weet Max Verstappen concurrent Lewis Hamilton voor te blijven?

In Wenen wordt opnieuw geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en de plannen om vaccinaties tegen het coronavirus te verplichten. Vorige week waren meer dan 400.000 mensen op de been tijdens een demonstratie tegen de lockdown in Oostenrijk.

Twee politieke partijen houden een digitaal congres: Bij het CDA wordt een nieuwe partijvoorzitter gekozen, en de SP maakt bekend wie hun nieuwe voorzitter wordt.

Dit weekend wordt opnieuw geschaatst om de wereldbeker. Vorige week leverde het razendsnelle ijs van Salt Lake City de nodige records op, ditmaal is de ijsbaan van Calgary het decor. Volg het vanaf 20.25 uur op NPO 3 en via de livestream op NOS.nl. Wat heb je gemist? Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet. Vooral in de polders en in oudere stadswijken en dorpen kunnen verouderde delen van het stroomnet de groei van het aantal zonnepanelen niet aan. Daardoor schakelen zonnepanelen uit, juist als het zonnig is en panelen dus veel opbrengen. Het aantal klachten dat consumenten daarover doorgeven aan de netbeheerders groeit dit jaar voor de vierde keer op rij. Het gaat om ruim 3200 klachten, 45 procent meer dan een jaar geleden. Vorig jaar verdubbelde het aantal klachten al. Hoe groot het probleem precies is, is niet bekend: mensen moeten het zelf opmerken en zich melden bij de netbeheerder. Maar veel mensen merken waarschijnlijk niet dat hun zonnepanelen soms niets doen. Ander nieuws uit de nacht: Onderhandelaars na tien uur overleg: 'we zijn er bijna', maandag verder: De vier onderhandelende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hun overleg gisteravond beëindigd zonder tot een afronding te komen. Ze hopen dat er snel een coalitieakkoord ligt, maar niemand waagt zich aan een datum.

Celstraffen tot 22 jaar voor brand in Braziliaanse nachtclub waarbij 242 mensen omkwamen: De brand brak uit in januari 2013 in discotheek Kiss in Santa Maria tijdens een studentenfeest. Tijdens een van de optredens staken de bandleden vuurwerk af.

OM New York klaar in misbruikzaak Maxwell, verdediging aan de beurt: Ghislaine Maxwell (59) wordt onder meer verdacht van het ronselen van kwetsbare jonge meisjes voor misbruik door zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan nog even dit: "Ik ken spelers die homoseksueel zijn, maar als ze uit de kast zouden komen zou dat voor hun carrière dramatisch zijn geweest." Dat zegt spelersmakelaar Rob Jansen in de voorlopig laatste aflevering van NPO Radio 1-podcast De Schaduwspits, waarin NOS-presentatoren Winfried Baijens, Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst onderzoeken waarom voetbal en lhbti'er zijn nog steeds zo lastig samengaan.

