Veel meer klachten over drukte op stroomnet en uitgeschakelde zonnepanelen

Consumenten hebben steeds vaker last van drukte op het stroomnet. Vooral in de polders en in oudere stadswijken en dorpen kunnen verouderde delen van het stroomnet de groei van het aantal zonnepanelen niet aan. Daardoor schakelen zonnepanelen uit, juist als het zonnig is en panelen dus veel opbrengen.

De krapte op het stroomnet is een van de risico's voor de energietransitie, waarschuwde onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving eerder deze week. Ook een uitspraak van de rechter over milieuregels bij windmolens zorgt voor vertraging. Maar als die problemen worden opgelost, blijken de energiedoelen 'goed haalbaar'.

Dat de krapte op het stroomnet bedrijven en grootverbruikers raakt, die daardoor bijvoorbeeld niet kunnen worden aangesloten, is bekend. Maar dat je er als consument ook mee te maken kan krijgen, was nieuw voor Willem Hiemstra uit Eenrum. "Ik heb dertig panelen laten leggen, maar afgelopen zomer deden ze zo'n acht tot tien keer niets", zegt Hiemstra.

Hoe groot het probleem precies is, is niet bekend: mensen moeten het zelf opmerken en zich melden bij de netbeheerder. Maar veel mensen merken waarschijnlijk niet dat hun zonnepanelen soms niets doen. "Dat zien alleen de mensen die heel precies in een app hun opbrengst bijhouden", zegt Maud Weide van Vereniging Eigen Huis. "Ik denk dat die groep niet heel groot is."

In de helft van de gevallen kunnen de problemen worden opgelost door binnenshuis de bekabeling te vervangen, stelt Netbeheer Nederland. Maar in andere gevallen ligt het probleem buitenshuis. "Als huiseigenaren verduurzamen, mogen ze niet de dupe worden van achterstallig onderhoud van het elektriciteitsnet", zegt Weide van Vereniging Eigen Huis.

Het gaat eigenlijk ook om een ander probleem bij de grootverbruikers, legt Maarten de Jong van netbeheerder Enexis uit. "Bij de grootverbruikers hebben we soms simpelweg geen ruimte op het net om ze aan te sluiten. Er is voor hen niet genoeg stroomcapaciteit."

Helemaal voorkomen dat je het slachtoffer wordt van de tekorten op het net kan niet. Maar wat wel kan helpen, is ook denken aan panelen op het oosten en het westen, zegt De Jong van Enexis. "Veel mensen leggen panelen op het zuiden, die vooral energie opleveren in de middag, als er juist weinig vraag naar stroom is." Panelen op het oosten en het westen zijn juist nuttig als je zelf thuis bent, in de ochtend en de avond. Panelen op het noorden zijn in alle gevallen een slecht idee.

Een oplossing is er wel: als de netbeheerders in de komende jaren een derde van het laagspanningsnetwerk vervangen. Maar waar de schop het eerst de grond in moet, is lastig in te schatten. "We zouden graag de spanningsdata van slimme energiemeters ontvangen, zodat we zien op welke plekken de nood het hoogst is", zegt Maarten de Jong van Enexis. Er loopt een aanvraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het alleen om de spanning, niet om de privacygevoeligere verbruiksdata, benadrukt De Jong.

Cruciaal

Maar ook met die data gaat het nog jaren duren voordat alle delen van het stroomnet zijn omgekat. En dat terwijl er nog veel groene ambities liggen. "Ik maak me daar wel zorgen over. De vraag naar elektrificatie zal alleen maar groeien, met warmtepompen en elektrische auto's", zegt Weide. "Het elektriciteitsnet is cruciaal voor de energietransitie."