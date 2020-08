Trump roept op tot boycot bandenfabrikant Goodyear

Trump twitterde hierover nadat een via een werknemer van Goodyear informatie naar buiten was gekomen over een diversiteitstraining van het bedrijf. Goodyear geeft zijn personeel wel de ruimte om zich te uiten over bijvoorbeeld de Black Lives Matter-beweging of gelijke rechten voor lhbti'ers, maar wil niet dat mensen op de werkvloer politieke standpunten uitdragen. Als voorbeeld worden daarbij campagne-uitingen van de Republikeinen genoemd, maar ook steun voor Blue Lives Matter, dat in reactie op Black Lives Matter opkomt voor (witte) politie-agenten in de VS.

Goodyear reageerde eveneens via Twitter en stelde dat het werknemers alleen vraagt om in werktijd geen steun te betuigen aan politieke partijen of politici. Kwesties als de rassenongelijkheid en gelijke rechten kunnen wel aan de orde worden gesteld.

Goodyear is de grootste bandenfabrikant in de VS en heeft zijn hoofdvestiging in Ohio, een van de zogenoemde 'swing states' die de doorslag kunnen geven bij de uitslag van de presidentsverkiezingen in november.

Saillant detail is dat de limousine van de Amerikaanse president, een gepantserde Cadillac die 'The Beast' wordt genoemd, is uitgerust met banden van Goodyear. Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany wilde niet zeggen of dat nu een ander merk wordt. Ze zei dat Goodyear tekst en uitleg moet geven, en dat een beweging als Blue Lives Matter zich net zo goed inzet voor gelijke rechten.

Veel gedaan

"Het is duidelijk gericht tegen een bepaalde ideologie. Als je een petje met Black Lives Matter mag dragen, dan moet je er ook een kunnen dragen met Blue Lives Matter." Ze denkt niet dat Trumps oproep in zijn nadeel zal werken onder kiezers in Ohio. "Hij heeft veel gedaan voor bedrijven in Ohio en elders, veel meer dan Joe Biden", verwijzend naar Trumps Democratische tegenstrever bij de verkiezingen.

Trump accepteert volgende week officieel de kandidatuur voor het presidentschap namens de Republikeinse Partij, op een conventie die net als die bij de Democraten deze week grotendeels online wordt gehouden vanwege de coronacrisis.