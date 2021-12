Zaakwaarnemer: 'Meerdere profvoetballers komen niet uit voor geaardheid'

"Ik was verbaasd over zijn openhartigheid", vertelt presentator Winfried Baijens. "Hij gaf ruiterlijk toe dat dit gebeurt. En waarom? Omdat het gewoon niet kon, niet kán. Omdat je allemaal shit over je heen krijgt. Jansen zegt er groot voorstander van te zijn dat dat verandert, maar onderschrijft ook: je waarde als speler wordt - helaas - minder als je uit de kast komt."

Homoseksualiteit en voetbal is geen onbekend thema voor Jansen. De prominente zaakwaarnemer noemt geen namen, maar bevestigt verhalen over homoseksuele topvoetballers die besloten in de kast te blijven.

In de zevende aflevering van De Schaduwspits laat voormalig profvoetballer Pierre van Hooijdonk zijn licht hierover schijnen. Hij noemt het "zwak" dat niemand zich over dit onderwerp wil uitspreken. "Ik vind dat je je verre van op glad ijs begeeft als je hier iets over durft te zeggen. Het is juist een heel mooi statement dat je in deze tijd kunt maken."

Volgens de spelersmakelaar is de tijd misschien wel rijp voor spelers die dit patroon willen doorbreken. "Er is dus hoop", zegt Baijens, die meteen een nieuw vraagstuk aanstipt: "Waarom blijft het zo oorverdovend stil bij Nederlandse heteroseksuele profvoetballers? Waarom keren zij zich bijvoorbeeld niet openlijk tegen homofobe spreekkoren?"

De Schaduwspits is een zoektocht naar 'buitenbeentjes' in de topsport, vooroordelen, gemiste kansen en het belang van een rolmodel. NOS-collega's en lhbti'ers Winfried Baijens, Rivkah op het Veld en Jeroen Gortworst gingen in zeven afleveringen op zoek naar de 'schaduwspits' en zijn ervaringen. Beluister alle afleveringen hier.

Met hun podcastreeks hoopten Baijens, Op het Veld en Gortworst het gesprek over lhbti'ers in de (top)sport- en met name voetbalwereld op gang te brengen. En het heeft zeker iets losgemaakt, zegt Baijens. "Het aantal reacties was echt ongekend. Je merkt dat dit veel mensen heeft geraakt in hun jeugd. Dat is misschien geen kwade opzet, maar er heerst in de voetbalwereld een beetje een sfeer van: je moet een stoere, niet-zeikende sportman zijn."

Sparta-verdediger Bart Vriends legt in de voorlopig laatste podcastaflevering goed uit wat het probleem is, vindt Baijens. "Hij zegt: als je je met andere zaken dan voetbal bezighoudt of je daarover uitspreekt, dan krijg je dat als verwijt als je minder goed presteert. En dat is precies het punt: als jonge speler wil je overleven, je wil alleen opvallen met voetbal en niet met andere dingen. Je doet alles om niet buiten de groep vallen en om je carrière niet in gevaar te brengen."

'Sterrenteam'

Om dat patroon te doorbreken stellen Baijens, Op het Veld en Gortworst een team samen van prominente lhbti-sporters, zoals WK-finaliste Merel van Dongen (voetbal) en de Olympische medaillewinnaars Johan Kenkhuis (zwemmen) en Ramsey Angela (atletiek). Het is de bedoeling dat topsporters die lhbti'er zijn en uit de kast willen komen of advies zoeken straks bij hen terecht kunnen.

Dit 'Schaduwspits Sterrenteam' wordt aangevuld met twee prominente lhbti'ers: D66-fractievoorzitter Rob Jetten en presentator en YouTube-ster Nikkie de Jager. Zij weten alles van de mediastorm die na een coming out kan ontstaan, vertelt Baijens. Of, zoals Nikkie het zelf zegt: "Als iemand weet hoe het is om voor de hele wereld uit de kast te komen, dan ben ik het."