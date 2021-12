Niet alles wat Van der Poel wil lukt: hij wint wel, maar niet met een wondertijd

Niet elke race die langebaanschaatser Nils van der Poel rijdt is imponerend. Bij de laatste internationale wedstrijd voor de Olympische Spelen reed de gedoodverfde favoriet weliswaar naar het goud op de vijf kilometer, maar het ontbrak de Zweed aan de bravoure en energie waar hij dit seizoen al zo veel indruk mee maakte.

Van der Poel is al het hele seizoen onaantastbaar op de lange afstanden. Een week geleden verbrak hij met 6.01,56 in Salt Lake City het vier jaar oude wereldrecord van Ted-Jan Bloemen, na een opvallend trage opening. De wereldbekers in Polen (5.000 meter) en Stavanger (10.000 meter) won hij ook met overmacht.

Bij de wereldbeker in Calgary, waar de Zweed aasde op een nog betere race en misschien wel een tijd onder de 6 minuten, ging hij een stuk sneller van start. Maar daarna kwam hij niet aan de scherpe rondetijden die hij op het snelle Amerikaanse ijs reed.