Jong Ajax loopt op valreep periodetitel mis, Excelsior gaat ermee aan de haal

''Vorig jaar was een leerjaar'', blikte Jong Ajax-trainer John Heitinga deze week terug in een interview met de NOS. ''Dit seizoen moeten we onszelf belonen.'' De eerste prijs leek vrijdagavond op bezoek bij TOP Oss een feit, totdat de Brabanders in de 89ste minuut gelijk maakten: 1-1.

Al binnen twintig minuten werd duidelijk dat er van knikkende knieën geen sprake was bij laatstgenoemde teams; Thijs Dallinga zette Excelsior op voorsprong tegen MVV Maastricht en aan de dijk in Volendam deden Boy Deul en Robert Mühren hetzelfde tegen Jong PSV.

Het bleef spannend in Oss, want een tweede treffer bleef uit. Het leek evenwel te gaan lukken, de eerste periodetitel voor Jong Ajax sinds de herfst van 2017, maar in de 89ste minuut verstierde TOP Oss-aanvaller Kay Tejan het feestje voor de bezoekers.

Teller Dallinga nu op 24: 'Lekkerste wat er is'

De gevierde man bij Excelsior was Thijs Dallinga. En dat was niet voor het eerst dit seizoen. Langs de Lijn belde met de 21-jarige spits, die net een klein feestje achter de rug had. ''Het leek wel even alsof we kampioen zijn geworden. We zijn superblij allemaal.''

Er was geen publiek aanwezig, maar buiten het Van Dongen & De Roo Stadion hadden veel supporters zich verzameld. ''Mooi om het ook even met hun te kunnen vieren. Hoeveel het er waren? Misschien tweehonderd man.''

Dallinga staat door beide treffers van vrijdag al op 24. ''Maar we zijn pas halverwege, we hebben nog een lange weg te gaan'', wil Dallinga aanvankelijk bescheiden blijven. ''Maar het is als spits inderdaad het lekkerste wat er is.''

Excelsior wil niet te lang dagdromen. Woensdag wacht een bekerduel met FC Groningen, de geboortestad van Dallinga. ''Herstellen en snel weer door'', besluit het goudhaantje.