Cambuur zet zonder coach De Jong machteloos Willem II opzij en is weer vierde

"Ik denk dat Henk hier heel blij mee is", vertelde assistent Pascal Bosschaart die in zijn eerste duel als hoofdverantwoordelijke nog met 6-1 onderuit ging tegen Vitesse. "Ik denk dat wij ons fantastisch hebben herpakt na die nederlaag van vorige week."

"We hebben een groep die heel erg bezig is met het teambelang. We zijn heel realistisch naar elkaar en kunnen toch de rug rechten. Dat wij daar als staf deel van mogen uitmaken, dat is een genot voor ons."