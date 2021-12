Indrukwekkend sprintgeweld in Calgary, maar zonder Oranje: Dubreuil wint met records

De Canadese schaatser Laurent Dubreuil heeft met razendsnelle tijd de gedenkwaardige 500 meter in Calgary gewonnen. In eigen land reed Dubreuil met 33,77 het veertien jaar oude nationaal record van schaatsgrootheid Jeremy Wotherspoon (34,03) uit de boeken. Ook was hij sneller dan het baanrecord van de Rus Pavel Koelizjnikov (34,00). Het niveau was ongekend hoog bij de laatste wereldbeker voor de Olympische Winterspelen, maar de Nederlanders droegen daar niet aan bij. Voor het eerst in de geschiedenis reden er vier mannen onder de 34 seconden in één race. De Chinees Tingyu Gao klokte met 33,87 de tweede tijd op het snelle Canadese ijs. De Japanner Yuma Murakami werd derde met 33,89. Ook de nummer vier, de Rus Viktor Moesjtakov, bleef met 33,96 onder het baanrecord van zijn landgenoot. De 17-jarige Jordan Stolz baarde ook opzien. Met 34,13 verbrak de jonge Amerikaan zijn eigen wereldrecord voor junioren. Een week geleden maakte Stolz al indruk in Salt Lake City, toen hij met 34,31 zijn eigen mondiale toptijd verbeterde. Mulder maakt teleurstellende rentree De Nederlandse sprinters kunnen al het hele seizoen niet echt meedoen in het internationale sprintgeweld. Dai Dai N'tab, dit weekend afwezig in Calgary, heeft het beste resultaat achter zijn naam. Hij werd zesde in Stavanger. Ook in Canada kwamen de Nederlanders er bijzonder bekaaid vanaf op de snelle baan. Ronald Mulder was met 35,01 de beste man in het oranje. Hij eindigde als negentiende.

Ronald Mulder wordt negentiende in Calgary - ANP

Voor Mulder was het pas zijn eerste internationale wedstrijd van het seizoen. Eind oktober raakte hij bij de NK afstanden geblesseerd aan zijn lies. Omdat de Nederlandse toppers ervoor kozen om zich met een trainingsblok voor te bereiden op het olympisch kwalificatietoernooi, kreeg Mulder de kans om zichzelf te meten met de internationale top. "Stiekem heb ik het idee dat ik wel weer een hoog niveau heb", zei hij vooraf. Bekijk de interviews met Mulder, voor én na de race, hieronder.

Het vermoeden van Mulder bleek een illusie. "Het is frustrerend om te zien hoe snel het is, en hoe langzaam ik ga. Een mokerslag", reageerde de nationaal recordhouder teleurgesteld. Zondag krijgt Mulder nog een herkansing bij de tweede 500 meter, maar dan rijdt hij wel in de B-groep. Lennart Velema reed in de eerste rit tegen Mulder naar 35,11. Daarmee eindigde hij als twintigste en laatste. In de B-groep kregen Tijmen Snel, Stefan Westenbroek en Serge Yoro een kans om internationale ervaring op te doen. Yoro en Westenbroek bekroonden hun wereldbekerdebuut met een persoonlijk record. De wereldbeker in Calgary is tot en met zondag live te zien bij de NOS, via deze livestream en op NPO 3. Bekijk het programma hieronder.