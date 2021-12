Lollobrigida wint 3.000 meter bij afwezigheid van oppermachtige Schouten

Schaatsster Francesca Lollobrigida heeft voor het eerst in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd over 3.000 meter gewonnen. In Calgary reed de Italiaanse naar een persoonlijk record, 3.54,43. Daarmee was ze 0,89 seconde sneller dan de Canadese Isabelle Weidemann. De Tsjechische Martina Sablikova werd derde met 3.55,50. De Nederlandse toppers Irene Schouten en Antoinette de Jong deden niet mee aan de laatste wereldbekerwedstrijd voor de Olympische Spelen. Schouten reed de afstand dit seizoen twee keer in wereldbekerverband en beide keren won ze, maar dit weekend heeft ze ervoor gekozen om te trainen voor het olympisch kwalificatietoernooi. Net als De Jong, die een week geleden het zilver achter Schouten greep in Salt Lake City. Beune zevende Joy Beune, Carlijn Achtereekte en Reina Anema gingen wel van start om de nodige punten voor de olympische startplaatsen binnen te halen. Dat lukte. Beune was met 4.00,41 de beste Nederlandse op de zevende plaats. Olympisch kampioene Achtereekte stond niet helemaal fit aan de start. Met 4.01,82 eindigde ze als dertiende. Anema werd met 4.05,23 zestiende en laatste.

Fatkoelina wint 500 meter Olga Fatkoelina won in Calgary haar eerste 500 meter van het seizoen. De Russische was met een persoonlijk record van 36,72 slechts 0,09 seconde sneller dan de Japanse olympisch kampioene Nao Kodaira, die het zilver pakte.

Femke Kok en Jutta Leerdam, die in de eerste drie wereldbekers veruit de snelste Nederlandse sprinters waren, kozen er ook voor om de races in Calgary aan zich voorbij te laten gaan. Alle andere wereldtoppers gingen wel van start. Wereldkampioene Angelina Golikova greep op een honderdste het brons. De Amerikaanse Erin Jackson, die dit seizoen doorbrak en al vier wereldbekers won, ontbrak op het podium. Na een moeizame start - normaal haar specialisme - eindigde ze met 37,16 als vijfde. In Salt Lake City won Jackson een week geleden nog de eerste 500 meter. In de tweede omloop werd ze zesde. De wereldbeker in Calgary is tot en met zondag live te zien bij de NOS, via deze livestream en op NPO 3. Bekijk het volledige programma hieronder.

Bij afwezigheid van de twee Nederlandse toppers kreeg Letitia de Jong een kans. De sprintster werd vorig seizoen geplaagd door blessures en eindigde bij de NK afstanden als dertiende op de 500 meter. Met 38,10 werd De Jong in Calgary negentiende. Michelle de Jong en Dione Voskamp draaien het hele wereldbekerseizoen al mee. De 22-jarige De Jong presteerde het beste van de twee, met een achtste plaats in Stavanger. In een direct duel was De Jong in Calgary ook net iets sneller dan Voskamp: 37,73 om 37,81. Daarmee werden de Nederlandse vrouwen elfde en dertiende.

