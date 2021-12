Fatkoelina wint 500 meter in Calgary, favoriet Jackson weer naast podium

Femke Kok en Jutta Leerdam, die in de eerste drie wereldbekers veruit de snelste Nederlandse sprinters waren, kozen ervoor om de races in Calgary aan zich voorbij te laten gaan. Alle andere wereldtoppers gingen wel van start.

Wereldkampioene Angelina Golikova greep op een honderdste het brons. De Amerikaanse Erin Jackson, die dit seizoen doorbrak en al vier wereldbekers won, ontbrak op het podium. Na een moeizame start - normaal haar specialisme - eindigde ze met 37,16 als vijfde. In Salt Lake City won Jackson een week geleden nog de eerste 500 meter. In de tweede omloop werd ze zesde.

Nederlandse vrouwen buiten toptien

Bij afwezigheid van de Nederlandse toppers kreeg Letitia de Jong een kans. De sprintster werd vorig seizoen geplaagd door blessures en eindigde bij de NK afstanden als dertiende op de 500 meter. Met 38,10 werd De Jong in Calgary negentiende.

Michelle de Jong en Dione Voskamp draaien het hele wereldbekerseizoen al mee. De 22-jarige De Jong presteerde het beste van de twee, met een achtste plaats in Stavanger. In een direct duel was De Jong in Calgary ook net iets sneller dan Voskamp: 37,73 om 37,81. Daarmee werden de Nederlandse vrouwen elfde en dertiende.

