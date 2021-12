Juicekanalen vs. Marco Borsato: 'Wij zijn sappiger dan de grotere media'

Een BN'er die justitie vraagt onderzoek te doen naar de bron van geruchten op juicekanalen: voor zover bekend is Marco Borsato de eerste die zo'n stap neemt, nadat hij op zulke roddelaccounts op sociale media van wangedrag is beticht. De aantijgingen betreffen grensoverschrijdend seksueel gedrag van de zanger tegenover minderjarige meisjes. Volgens Borsato's advocaten gaan die geruchten al rond sinds vorig jaar en zijn het puur roddels. Maar inmiddels zou er sprake zijn van toenemende aanvallen op Borsato's integriteit en reputatie.

Of het Openbaar Ministerie daadwerkelijk een onderzoek start, is nog onbekend. Eerst wordt het verzoek van Borsato's advocaat Geert-Jan Knoops beoordeeld, laat een woordvoerder weten. Borsato heeft geen aangifte gedaan en het is "geen gebruikelijke route" om direct naar het OM te stappen, zegt de woordvoerder. "We willen eerst nader onderzoek naar de bron van het kwaad", antwoordt Knoops op de vraag waarom hij geen aangifte deed tegen RoddelPraat, het kanaal dat de geruchten online zette. "Het zijn waarschijnlijk meerdere bronnen. We hebben daar zelf al heel veel onderzoek naar gedaan en willen dat nu door het OM laten doen."

Dennis Schouten van Roddelpraat, het YouTubekanaal dat de geruchten over Marco Borsato als eerste naar buiten bracht, maakt zich geen zorgen. "Ik vind het allemaal een beetje vaag. Als Borsato aangifte zou willen doen tegen de verspreiders, dan hoeft daar geen onderzoek voor gedaan te worden. Als hij aangifte doet tegen collega Jan Roos en mij, dan zullen wij in de rechtbank melden wat we hebben gezegd: dat we geen direct bewijs hebben, maar dat we de roddels wel uit betrouwbare bronnen hebben vernomen." Ze hebben lang getwijfeld of ze het zouden brengen, zegt Schouten. "De roddel ging al een jaar rond en het werd steeds concreter en groter. Niemand durfde het te brengen." De mensen achter Instagram-account JuiceChannel zeggen dat ze de roddels ook hadden gehoord, maar toen besloten er niets mee te doen. "Iets kleiners, bijvoorbeeld als iemand vreemdgaat, kun je eerder online gooien dan geruchten dat iemand aan kinderen heeft gezeten", zegt mede-oprichter Dephlin Jacobs. "Dat moet je 200 procent zeker weten, vind ik." Juicekanalen, vaak niet meer dan een Instagram-account of een YouTubekanaal, winnen snel aan populariteit. De bekendste roddelkanalen in Nederland, een handvol, tellen tussen de 100.000 en 150.000 volgers en dat aantal neemt snel toe.

Onduidelijk gebruik van bronnen Het grote verschil tussen juicekanalen en de traditionele roddelpers is de manier waarop ze met bronnen en verhalen omgaan, zegt Mark Deuze, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. "Albert Verlinde bijvoorbeeld zet bij wijze van spreken zijn handtekening onder zijn verhalen. Juicekanalen hebben geen andere verantwoordelijkheid dan de wet en de regels van de platforms. Maar die regels veranderen de hele tijd en zijn daar niet transparant over."

Quote De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Mediawetenschapper Linda Duits

De wet zegt wel dat smaad en laster strafbaar zijn. "Mensen denken vaak dat de vrijheid van meningsuiting onbeperkt is, maar dat is niet zo", zegt mediawetenschapper Linda Duits, verbonden aan de Universiteit Utrecht. "We hebben wetten die ons tegen smaad en laster beschermen en daarbij maakt het niet uit wáár je iets zegt dat feitelijk onjuist is en een goede naam besmeurt. Het lijkt mij nogal risky business bij zo'n kanaal, ook omdat ze mogelijk geen vermogen hebben om een advocaat van te betalen, zoals roddelbladen wel hebben." JuiceChannel krijgt geregeld berichten van mensen die met een advocaat dreigen. Ook worden de makers weleens benaderd om content weg te halen, zegt Dephlin Jacobs. Maar volgens hem is het nog nooit zo ver gekomen dat er daadwerkelijk een advocaat aan te pas is gekomen. "En als we zeker weten dat iets waar is, passen we het ook niet aan. Mensen gaan het toch ontkennen als ze zijn vreemdgegaan."

Quote Wij zijn iets sappiger dan de grotere media. Oprichters van JuiceChannel