Gitarist en zanger Michael Nesmith van The Monkees overleden

De Amerikaanse popmuzikant Michael Nesmith, die bekend werd als zanger en gitarist van The Monkees, is op 78-jarige leeftijd overleden. De vier bandleden van The Monkees begonnen hun loopbaan in 1965 in een televisieserie over de belevenissen van een fictieve popgroep.

Nesmith die toen al muziek maakte, deed ook auditie en werd aangenomen. Hij acteerde in de serie en samen met de andere drie acteurs die de rollen van de bandleden speelden, gingen ze ook buiten de filmstudio muziek maken. Het viertal scoorde enorme hits met nummers als Daydream Believer, I'm a Believer en Last train to Clarksville.

Nesmith stierf een natuurlijke dood, zo heeft zijn familie bekendgemaakt.