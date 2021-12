Dodelijk migrantendrama Mexico geen losstaand incident

Op internet circuleert een lijst met gewonden. Hun leeftijden variëren van13 tot 42. De meesten komen uit Guatemala. "Vaak zijn er ook Hondurezen en Salvadoranen bij," vertelt Latijns-Amerika journalist Edwin Koopman in het NOS Radio 1 Journaal. "Mensen die in die landen geconfronteerd worden met geweld en armoede, en op deze manier proberen een beter leven te krijgen in Mexico, maar meestal in de Verenigde Staten, daar zijn ze dan naar op weg."

Het ongeluk gebeurde in Chiapa de Corzo, vlakbij Tuxtla. De truck had op dat moment al ruim 120 kilometer afgelegd. Volgens lokale autoriteiten moet hij onderweg meerdere controlepunten zijn gepasseerd. Daarmee wekken zij ten minste de suggestie dat er agenten zijn omgekocht om de vrachtwagen te laten passeren.

Tientallen gewonden werden opgevangen in ziekenhuizen in de omgeving. Sommige lichtgewonden probeerden zich uit de voeten te maken, uit angst om opgepakt te worden en teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst.

Ze vertrokken uit het uiterste zuiden van Mexico. Misschien wel 200 mensen, onder wie ook kinderen, zaten opgepropt in de vrachtwagen. Maar hun reis naar het noorden werd ruw onderbroken. Donderdagmiddag vlogen ze uit de bocht. Vermoedelijk omdat de chauffeur te hard reed en de vrachtwagen te zwaar beladen was. 55 mensen kwamen om het leven. Volgens omwonenden ging de chauffeur er te voet vandoor.

De vrachtwagen was volgens de autoriteiten vertrokken uit Comitán. Die plaats in het zuiden van Mexico ligt niet ver van de grens met Guatemala. Overlevenden vertelden aan getuigen dat Puebla de eindbestemming was: een reis van zo'n 900 kilometer.

Als ze het kunnen betalen kiezen veel migranten voor vrachtwagens omdat het extreem gevaarlijk is om te voet te gaan. Migranten krijgen in Mexico te maken met berovingen, verkrachting, martelingen, afpersing en moordpartijen. De bekende 'karavanen' waarin ze samen optrekken bieden enige bescherming. Maar de Mexicaanse autoriteiten treden daar de laatste maanden steeds harder tegen op, door de karavenen te ontmantelen.

Mensensmokkelaars maken vaak gebruik van vrachtwagens om migranten te vervoeren. De laatste maanden zijn ook al volle vrachtwagens aangetroffen. In oktober werden 652 mensen gevonden in drie vrachtwagens zonder ventilatie. De helft was minderjarig. Eind oktober schoot de nationale Mexicaanse Garde op een busje met dertien inzittenden. Daarbij kwamen twee Cubaanse migranten om het leven. En vorige maand werden nog 195 migranten zonder eten en drinken aangetroffen in een hotel.

Grens strenger bewaakt

Mexico heeft onlangs tienduizenden militairen naar het zuiden gestuurd. Edwin Koopman: "Mexico is op last van de Verenigde Staten bezig om die grens aan de zuidkant dicht te maken, zodat er weinig mensen overheen komen en de VS er verder geen last meer van heeft."

Het is ook moeilijker geworden om de VS te bereiken, vervolgt Koopman. "Onder president Trump is een regel ingesteld dat als je asiel wilt aanvragen, je aan de Mexicaanse kant moet wachten voordat je er in mag. Dat is een tijdje opgeheven door president Biden, die wilde een wat humaner asielbeleid voeren. Maar kortgeleden is dat toch weer opnieuw door hem ingevoerd."

Record

Mexico is daardoor niet langer slechts een doorgangsland op weg naar de Verenigde Staten. Het is nu ook een bestemming geworden voor mensen uit het Zuiden. Dit jaar zijn er al meer dan 228.000 migranten aangehouden in Mexico. Ruim 82.000 zijn er gedeporteerd. Bijna 120.000 hebben asiel aangevraagd, en dat is een record. Maar omdat de migratiedienst de grote hoeveelheden niet aankan lopen de wachttijden enorm op.