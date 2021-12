Bescheiden Bos tankt vertrouwen met primeur: 'Weet zelf niet hoe goed ik ben'

Het was de vraag wie het gelukkigst was, vrijdagmiddag rond een uur of vijf op de bobsleebaan van Winterberg. Skeletonster Kimberley Bos, die zojuist na twee winnende runs voor de eerste maal een wereldbeker op haar naam had geschreven? Of hond Carley, haar trouwe viervoeter die kwispelend en likkend in de armen van het baasje hing?

Bos (28) werd in Duitsland de eerste Nederlandse skeletonster ooit die op het hoogste niveau zegevierde. Meer dan van dat leuke trivia-weetje was ze aangenaam verrast dat ze er in het Sauerland in was geslaagd de Duitse Tina Hermann achter zich had gehouden.

Dat zelfs de zevenvoudig wereldkampioene, nota bene op haar thuisbaan, onder perfecte weersomstandigheden geen partij bleek voor de ontketende Nederlandse deed Bos' mond open vallen van verbazing. "Ongelooflijk."