Teambazen van Max en Lewis: geen apotheose met crash der giganten

Zonder al te veel venijnige en vileine teksten te uiten ondergingen Horner en Wolff op het Yas Marina-circuit een vragenvuur over de aanstaande apotheose. Een week na de tumultueus verlopen race in Saudi Arabië, en de controversiële straffen die de wedstrijdleiding uitdeelde, beseften ze het heel goed: aan de vooravond van de bloedstollende seizoensafsluiter moet hun sport niet verder in diskrediet worden gebracht.

Als teambazen van Lewis Hamilton en Max Verstappen speelt het duo een sleutelrol in de finalerace van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi.

De vrede tussen beide kampen is nog niet getekend, maar het sportieve gebaar voor de bühne was er. De persconferentie waar kemphanen Toto Wolff (Mercedes) en Christian Horner (Red Bull Racing) aan elkaar werden gekoppeld eindigde met een ferme handdruk.

"Wie had vorig jaar kunnen denken dat we hier zouden eindigen met een gelijke stand tussen de coureurs: 369,5-369,5. En met iets minder pech was Max al kampioen geweest", aldus Horner.

"Geen enkel team is de afgelopen jaren in staat geweest Mercedes te bedreigen. Niemand is zo close geweest. We maken kans op beide wereldtitels en hebben tien races gewonnen."

"Incidenten waar hij niks aan kon doen hebben veel WK-punten gekost, maar we hebben onszelf in de race gehouden. Max is altijd blijven vechten en nu blikken we niet meer terug. We hebben grenzen verlegd en mogen trots zijn. Ik heb veel van mijn mensen gevergd, maar dit weekend moeten we het harde werken bekronen."

Horner: 'Sinds de zomer niet meer de beste auto'

Horner komt woorden tekort om te schetsen hoe sterk Verstappen is geworden. "Het is eigenlijk niet te bevatten. Probeer je voor te stellen hoe groot de druk voor hem was en is. Een jongen van 24 jaar tegen een 36-jarige zevenvoudig kampioen die in de statistieken de beste aller tijden is."

"Max heeft met een uitmuntend seizoen bewezen dat hij mentaal ijzersterk is. Hij ligt voortdurend onder een vergrootglas. Max is een fenomeen."

"Sinds de zomervakantie hebben we niet meer de beste auto", analyseert Horner. "Dat we nog in de race zijn voor beide titels danken we vooral aan Max."

De Red Bull-leider probeert zijn pupil uit de wind te houden door hem op het hart te drukken dat hij gewoon moet doorgaan op de ingeslagen weg. "Max moet niets veranderen. Rij gewoon zoals de vorige 21 races. Aanvallend. Ga ervoor. Probeer de race te winnen. Want om te voorkomen dat Hamilton wereldkampioen wordt moet je normaal gesproken de grand prix winnen. En probeer vooral van dit weekend te genieten."