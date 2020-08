Ajax zeker van groepsfase Champions League na uitschakeling Lyon

Ajax is zeker van een plaats in de groepsfase van de nieuwe editie van de Champions League. De Amsterdammers profiteren van de uitschakeling van Olympique Lyonnais, dat woensdag in de halve finale verloor van Bayern München (3-0).

Alleen bij een eindzege van Lyon zou Ajax rechtstreekse plaatsing voor de groepsfase van de Champions League mis zijn gelopen. De Fransen hoopten zich juist via de huidige editie van het miljardenbal te kwalificeren voor het volgende seizoen, nadat dit via de competitie niet was gelukt.

Omdat Champions League-finalisten Bayern en Paris Saint-Germain al zeker waren van plaatsing voor de volgende editie, schuift het rechtstreekse ticket dat is voorbehouden aan de winnaar, door naar Ajax.

Zeker van 40 miljoen euro

De Amsterdammers zijn daarmee verzekerd van veertig miljoen euro aan startpremie. Ajax wist het hoofdtoernooi van de Champions League de laatste twee seizoenen via de voorrondes te bereiken.