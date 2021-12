Carlsen prolongeert wereldtitel schaken en verlengt heerschappij tot tien jaar

De Noor Magnus Carlsen heeft in Dubai zijn wereldtitel schaken geprolongeerd.

Zijn uitdager, de Rus Jan Nepomnjasjtsji, ging in de elfde partij al voor de derde keer lelijk in de fout, waarop Carlsen het beslissende punt binnenhaalde en met 7,5-3,5 won.

De partij was tot de 22ste zet volledig in balans, waarop Nepomnjasjtsji in de 23ste zet besloot met een pion een zwarte toren te lijf te gaan. Dat werd hem noodlottig. Na 79 seconden vond Carlsen de weerlegging. De Noor stond na 26 zetten gewonnen, al maakte hij daarna nog een flinke omweg om het af te ronden.

Vijfde WK-zege op rij

De wereldtitel is al ruim acht jaar in handen van de 31-jarige Noor. Dankzij zijn titelprolongatie mag Carlsen zich nog twee jaar regerend wereldkampioen noemen.

Carlsen onttroonde in november 2013 op 22-jarige leeftijd de Indiër Viswanathan Anand. Hij verdedigde eerder de titel met succes tegen Anand (2014), de Rus Sergej Karjakin (2016) en de Amerikaan Fabiano Caruana (2018).

De wereldtitel levert Carlsen 1,2 miljoen euro op. De winnaar van het kandidatentoernooi Nepomnjasjtsji, die geen enkele partij wist te winnen, gaat ook niet met lege handen naar huis; hij krijgt 800.000 euro na zijn nederlaag.