Eise Eisinga Planetarium voorgedragen voor Werelderfgoedlijst

Nederland draagt het planetarium van Eise Eisinga in Franeker voor de Werelderfgoedlijst van Unesco voor. Als de VN-organisatie de voordracht accepteert "is het een wereldwijde erkenning van de bijzondere waarde van dit planetarium", zegt demissionair minister Van Engelshoven van Cultuur.

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium staat bekend als het oudste functionerende planetarium ter wereld. De Friese wolfabrikant en zakenman Eise Eisinga bouwde het zelf in zijn huis tussen 1774 en 1781.

Een slingeruurwerk drijft het planetarium aan. De constructie geeft een actueel beeld van de posities van de zon, de maan, de aarde en de vijf andere planeten die destijds bekend waren.

Rijksmonument

Sinds 1967 is het planetarium een rijksmonument. Ook is Eise Eisinga als voorbeeld van een man van de Verlichting opgenomen in de Canon van Nederland. Sinds 2011 stond het planetarium op de voorlopige lijst van toekomstige aanvragen voor de Werelderfgoedlijst.

Volgens Van Engelshoven heeft een plek op de lijst van Unesco een positieve invloed op de bekendheid van de historische binnenstad van Franeker en de regio Friesland. "Het zou een mooie aanvulling zijn op de andere werelderfgoederen in Friesland."