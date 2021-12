Skeletonster Bos schrijft geschiedenis met wereldbekerzege in snelste race ooit

Skeletonster Bos verpulvert baanrecord en zorgt voor primeur in wereldbeker - NOS

De wedstrijd gaat bovendien de boeken als de snelste race ooit in Winterberg. De eerste negen (!) vrouwen van het eindklassement waren sneller dan het oude baanrecord. En Bos was zowel in de eerste als in de tweede de allersnelste. "Ik heb in twee weken alles bereikt wat ik wilde", glunderde Bos na afloop voor de camera van de organisatie. "Nou ja, misschien niet alles. Het is ongelooflijk!"

In het hol van de leeuw Winterberg is sinds jaar en dag de thuisbaan voor de Duitse skeletonsters. Maar ook voor Bos kent de baan in Sauerland geen geheimen. Zo werd ze op deze baan in 2016 tweede bij de WK junioren en eindigde ze in 2018 op deze baan voor de tweede keer in de toptien bij een wereldbekerwedstrijd. De Nederlandse klom stapje voor stapje naar de top van de skeletonsport, eindigde vorig jaar al vijf keer op het podium en als derde in het eindklassement. Uitgerekend in Winterberg slaagde ze daar voor het eerst niet in: Bos eindigde als zesde, ver achter winnares Jelena Nikitina en Tina Herrmann. Dit keer kwamen beiden niet aan de tijd van Bos, die een foutloze eerste run op het ijs legde en met 56,98 liefst 0,28 seconde sneller was dan het baanrecord van de Duitse Sarah Wimmer.

Hermann kwam nog het dichtst in de buurt bij Bos. De wereldkampioene van de afgelopen drie seizoenen gaf 0,04 toe op Bos en keek na de finish woedend naar haar spikes die bij de start vermoedelijk kapot waren gegaan. Revanche van Nikitina Favoriete Nikitina kende een teleurstellende eerste run (veertiende op 0,45 van Bos), maar herstelde zich met een verschroeiende tweede run. De Russin gleed in 56,74 naar beneden en was daarmee liefst 0,24 sneller dan het baanrecord van Bos.

Skeletonster Jelena Nikitina na haar razendsnelle tweede run bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. - NOS

Jacqueline Lölling, die in de afgelopen jaren al twee keer de beste en twee keer tweede was in Winterberg, kwam net niet aan de tijd van Nikitina (+0.01) maar bleef de Russin wel voor in het klassement. Vervolgens beet de ene na de andere favoriete zich stuk op de tijd van Lölling, tot de Canadese Mirela Rahneva naar beneden zoefde en het feest van Lölling met een drie honderdsten bedierf. Waanzinnig baanrecord Maar toen moesten Herrmann en Bos nog komen. Hermann was met een run van 56,91 ruim een tiende sneller dan in haar eerste run en dus moest Bos ook alles geven. En dat deed ze. Haar start was zelfs iets sneller dan in haar eerste run, ze breidde die voorsprong halverwege uit tot 0.42 en gaf een klein beetje toe aan het slot. Maar de marge was groot genoeg voor opnieuw een waanzinnig baanrecord (56,70) én de eindzege.

Kimberley Bos viert haar eerste zege in een wereldbekerwedstrijd met haar hond. - NOS

Door de zege gaat Bos na vier wedstrijden nog steviger aan de leiding in het wereldbekerklassement. Haar voorsprong op Nikitina is 59 punten, de achterstand van Hermann is zelfs al 98 punten. Er zijn nog vier wereldbekerwedstrijden te gaan. Volgende week keert het wereldbekercircuit terug in Altenberg voor de vijfde wedstrijd. Daarna reizen de skeletonsters af naar het Letse Sigulda (31 december), opnieuw Winterberg (7 januari) en de afsluiter in Sankt Moritz (14 januari). Het hoofddoel van Bos ligt echter in Peking, waar ze op 11 en 12 februari zal strijden om olympisch eremetaal.