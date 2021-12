Red Bull en Verstappen waakzaam na eerste trainingsdag: 'Mercedes ziet er sterk uit'

Hoewel vrije trainingen lang niet alles zeggen in de Formule 1, lijkt Mercedes ten opzichte van Red Bull Racing de zaken vooralsnog iets beter voor elkaar te hebben richting de kwalificatie (zaterdag) en de allesbeslissende race (zondag) bij de Grand Prix van Abu Dhabi. Lewis Hamilton nam in de tweede vrije training de beste tijd voor zijn rekening en hield daarbij een ruime marge van 0,641 seconde op Max Verstappen, die genoegen moest nemen met de vierde tijd. "We zijn aan het leren, maar niet alles ging volgens plan. Ik ben wel tevreden over de long runs, dat is ook belangrijk", reageerde Verstappen tegen Sky Sports op de ietwat tegenvallende prestaties van zijn RB16B na de tweede vrije training. Hij zorgde in de eerste training nog voor de beste tijd. Horner: 'Hopen op magie Verstappen' Red Bull-teambaas Christian Horner zag Mercedes een goede trainingsdag afwerken. "Ze zien er sterk uit", aldus de Brit, die nu hoopt dat het analyseren van de racedata van de trainingen zijn vruchten gaat afwerpen voor de komende dagen. "Het wordt voor de mensen in de fabriek een lange avond in Milton Keynes (om de data te analyseren om de wagens sneller te maken, red.). Hopelijk kunnen we zondag alsnog iets magisch laten zien", aldus Horner.

Lewis Hamilton goes fastest in FP2, and look at Esteban Ocon!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Cz4FRE0X8Y — Formula 1 (@F1) December 10, 2021

Hamilton toonde zich een tevreden man. "Het voelt niet slecht. Vooral over de tweede vrije training ben ik tevreden. Nu is het een kwestie van data analyseren en kijken waar we kunnen verbeteren. Maar het ziet er over het algemeen goed uit", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. De tweede vrije training startte vrijdag om 14.00 uur. Dat is hetzelfde tijdstip, onder vergelijkbare omstandigheden, waarop zaterdag de kwalificatie begint en zondag de race wordt verreden.

Lewis Hamilton wordt in de training op de hielden gezet door Max Verstappen - AFP